El actor Nicolás Cabré confirmó este domingo la muerte de su hermano, Duilio. El artista utilizó sus redes sociales para dedicar un emotivo mensaje de despedida a su familiar, quien mantuvo siempre un perfil bajo y evitó la exposición mediática a lo largo de su vida. Aunque el entorno del intérprete atraviesa un momento de profundo dolor, los motivos del deceso no se esclarecieron.
Qué se sabe de la muerte de Duilio, el hermano de Nicolás Cabré
El familiar del actor falleció este domingo; a través de un comunicado en su cuenta de Instagram, lo despidió: “Fue hermoso que me hayas acompañado en estos años”.