Qué se sabe de la muerte de Duilio, el hermano de Nicolás Cabré

“Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años”, expresó Cabré en su cuenta de Instagram.

El texto acompañó una fotografía de ambos, la cual sirvió como tributo a su hermano que era un año y ocho meses mayor que él. Según trascendió, Duilio trabajaba como taxista y siempre optó por un perfil bajo.