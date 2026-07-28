Gira en Londres: Orrego presentó obras y bonos ante inversores globales

Ante cada uno de los inversores, el Gobernador y su equipo técnico expusieron los pilares que distinguen a San Juan en el escenario argentino: un equilibrio fiscal sostenido, uno de los niveles de endeudamiento más bajos del país y una estructura económica diversificada.

Se destacaron especialmente el liderazgo provincial en generación de energía solar —sector en el que San Juan encabeza el ranking nacional—, el desarrollo agroindustrial y el rol determinante de la provincia en el futuro del cobre argentino a través de proyectos de escala mundial que la posicionan como un destino prioritario para la inversión internacional.

Los encuentros permitieron un intercambio técnico de alto nivel sobre la proyección de la economía sanjuanina. Los analistas e inversores destacaron el riguroso orden de las cuentas públicas provinciales, la previsibilidad institucional y el elevado potencial productivo del territorio, manifestando su interés en mantener un canal directo y permanente de diálogo con las autoridades provinciales.

La gira institucional continuará en Estados Unidos.