El gobernador Marcelo Orrego encabezó en Londres una intensa agenda de reuniones presenciales e individuales con fondos de inversión internacionales de primer nivel. El objetivo central de estos encuentros es explorar alternativas de financiamiento destinadas a impulsar obras de infraestructura vial, hídrica y energética que refuercen la competitividad provincial y consoliden el desarrollo sostenible de San Juan.
Gira en Londres: Orrego presentó obras y bonos ante inversores globales
El Gobernador encabezó reuniones individuales con administradores de activos organizadas por J.P. Morgan y Banco Santander.