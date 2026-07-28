Estiman que la reconctrucción de Coquimbo tardaría entre 3 a 5 años

"La reconstrucción de la Región de Coquimbo requiere un esfuerzo extraordinario y, como Gobierno Regional, ya tomamos la decisión de priorizar nuestros recursos para enfrentar esta emergencia", afirmó la autoridad.

La iniciativa será presentada en una sesión extraordinaria del Consejo Regional e incluye $6.000 millones destinados al apoyo directo de los municipios, además de $8.000 millones que, en conjunto con Corfo, estarán orientados a reactivar sectores productivos estratégicos como la agricultura, la pesca, el turismo y la pequeña minería. El plan también contempla nuevas inversiones para fortalecer la capacidad de respuesta de las comunas ante futuras emergencias.

Juliá precisó que, paralelamente, se están gestionando recursos adicionales ante el Gobierno Central y reiteró la necesidad de activar el mecanismo del 2% Constitucional para reforzar el financiamiento de la reconstrucción.

"Una reconstrucción de esta magnitud no puede recaer únicamente en las regiones. Si debemos reordenar nuestras prioridades presupuestarias para que las familias recuperen cuanto antes la normalidad, lo vamos a hacer. Hoy la reconstrucción es nuestra prioridad absoluta", sostuvo.

Consejo Regional busca acelerar la ayuda

La consejera regional Paola Cortés informó que, antes de la sesión extraordinaria, se coordinaron visitas a las provincias de Limarí, Choapa y Elqui para recoger directamente las principales necesidades planteadas por los municipios afectados.

En tanto, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Inversión y Control de Gestión, Max Aguirre, explicó que la modificación presupuestaria supera los $18 mil millones y complementa el 2% del presupuesto regional destinado a emergencias, equivalente a $1.940 millones.

"Seguiremos insistiendo ante el nivel central y, si es necesario, acudiremos al Ministerio de Hacienda para obtener mayores recursos", indicó.

Por su parte, la consejera Valeria Chacana afirmó que el financiamiento regional resulta insuficiente para enfrentar una catástrofe de esta magnitud y llamó al Gobierno Central a disponer recursos extraordinarios para la recuperación.

Expertos anticipan una recuperación de largo plazo

Especialistas en planificación urbana coincidieron en que la reconstrucción no solo debe enfocarse en reparar los daños, sino también en preparar el territorio para enfrentar eventos climáticos cada vez más extremos.

El arquitecto y urbanista Rodrigo J. Tapia Cerda explicó que el actual modelo de urbanización ha reducido la capacidad natural de drenaje del territorio, situación que quedó en evidencia en sectores como Cajón del Romero, Cruz de Caña, La Higuera y Monte Patria.

A su juicio, la región necesita elaborar Planes de Resiliencia Territorial para cada comuna, que permitan anticipar riesgos, adaptar la infraestructura y orientar un proceso de reconstrucción sostenible. Estos instrumentos deberían dar paso a Planes de Reconstrucción que contemplen medidas de emergencia, mitigación, relocalización de viviendas emplazadas en zonas de riesgo y el desarrollo de infraestructura resiliente.

Tapia estimó que este proceso podría extenderse entre tres y cinco años, dependiendo de la disponibilidad de financiamiento.

Una visión similar planteó el director del Departamento de Arquitectura de la Universidad de La Serena, Alejandro Orellana, quien señaló que la primera etapa debe concentrarse en restablecer los servicios esenciales, como el suministro de agua potable, electricidad, conectividad vial y recolección de residuos.

Posteriormente, explicó, será necesario abordar la reconstrucción de viviendas, caminos, puentes, badenes e infraestructura urbana, además de actualizar los estudios de riesgo y ejecutar nuevas obras de mitigación que permitan enfrentar con mayor preparación futuros fenómenos meteorológicos.

Gobierno anuncia más recursos para la emergencia

El delegado presidencial regional, Víctor Pino, aseguró que el Gobierno ya ha destinado más de $6.000 millones mediante recursos de SENAPRED y fondos directos de la Delegación Presidencial.

Asimismo, anunció que el apoyo continuará mediante nuevas transferencias de emergencia, bonos para la reposición de enseres, subsidios habitacionales y financiamiento destinado a recuperar infraestructura crítica.

Con ello, las autoridades buscan acelerar la recuperación de una región que enfrenta uno de los mayores desafíos de reconstrucción de los últimos años, en un contexto donde expertos coinciden en que la adaptación al cambio climático será un elemento clave para reducir la vulnerabilidad frente a futuros eventos extremos.