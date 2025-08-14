Juegos, bicicletas y personajes de Disney en los eventos del Día del Niño

Las celebraciones comenzarán el sábado 16 de agosto a las 15:00 en el Camping de Villa Observatorio, destinado a familias del sector oeste. El domingo 17 de agosto, las actividades se trasladarán a Villa Unión, en el mismo horario. Hacia el este, el sábado 23 de agosto, la plaza de Villa Mariano Moreno será el epicentro de los festejos.

Como cierre de las actividades, el 30 de agosto, el Parque de la Ciudad de Chimbas (Benavidez y Tucumán) recibirá a todos los vecinos con presentaciones artísticas, shows circenses y personajes de Disney, incluyendo Mickey, Coco, Moana y muchos más, para que chicos y grandes disfruten juntos.