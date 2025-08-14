"
San Juan 8
San Juan 8 > San Juan > juegos

Juegos, bicicletas y personajes de Disney en los eventos del Día del Niño

La Municipalidad de Chimbas organiza festejos para el Día del Niño con actividades, juegos, shows artísticos, sorteos de juguetes y bicicletas, y chocolate para toda la familia.

Como cada año, el Día del Niño se celebrará a lo grande en Chimbas, con eventos organizados por la Municipalidad, que buscan acercar diversión a todos los barrios del departamento. Los festejos incluyen juegos de kermes, actividades deportivas, shows artísticos, personajes de Marvel y Disney, chocolate y sorteos de juguetes y bicicletas.

Las celebraciones comenzarán el sábado 16 de agosto a las 15:00 en el Camping de Villa Observatorio, destinado a familias del sector oeste. El domingo 17 de agosto, las actividades se trasladarán a Villa Unión, en el mismo horario. Hacia el este, el sábado 23 de agosto, la plaza de Villa Mariano Moreno será el epicentro de los festejos.

Como cierre de las actividades, el 30 de agosto, el Parque de la Ciudad de Chimbas (Benavidez y Tucumán) recibirá a todos los vecinos con presentaciones artísticas, shows circenses y personajes de Disney, incluyendo Mickey, Coco, Moana y muchos más, para que chicos y grandes disfruten juntos.

La intendente Daniela Rodríguez destacó la importancia de estos festejos, asegurando que se busca descentralizar las actividades para que todos los niños y niñas del departamento puedan participar, independientemente del barrio donde vivan. Además, se entregaron packs con insumos para preparar chocolate y juguetes que serán sorteados en cada evento.

Con esta iniciativa, Chimbas celebra a los más pequeños garantizando diversión, aprendizaje y momentos inolvidables para toda la familia.

