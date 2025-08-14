Como cada año, el Día del Niño se celebrará a lo grande en Chimbas, con eventos organizados por la Municipalidad, que buscan acercar diversión a todos los barrios del departamento. Los festejos incluyen juegos de kermes, actividades deportivas, shows artísticos, personajes de Marvel y Disney, chocolate y sorteos de juguetes y bicicletas.
Juegos, bicicletas y personajes de Disney en los eventos del Día del Niño
