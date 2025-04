“Estoy muy concentrado en mi departamento, quiero que crezca”, remarcó el jefe comunal. “Tengo un programa de gobierno que quiero llevar adelante y quiero dejar al departamento, en estos 4 años, en lo más alto, como lo viene siendo desde 2011”, dijo en diálogo con Canal 8.

“No hemos hablado de este tema y seguramente las autoridades del partido, en este caso el gobernador, que lleva delante la conducción política, será quien tenga que definir quién es esa persona”, dijo. Y remarcó: “No me lo han preguntado y no me he puesto a pensarlo”.