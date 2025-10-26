José Peluc: "Nos ha ganado la casta, pero hemos cumplido el objetivo"

“Quiero agradecerle a todos los fiscales que han trabajado y a los dirigentes que se encargaron en cada departamento. También a Karina y al presidente Milei por el apoyo que siempre nos dan. Ese puñado de personas que está acá vale oro”, señaló.

Durante su discurso, el referente libertario llamó a fortalecer el espacio con más dirigentes y sectores sociales que compartan la visión de cambio impulsada por Milei. “Solos no podemos, tenemos que seguir sumando sectores de buena gente. Los malos que se queden en la vereda de enfrente. La Libertad Avanza es un partido nuevo que ha pintado de violeta el país y se presentó con éxito en los 24 distritos”, remarcó.

Peluc también planteó la necesidad de acompañar las políticas nacionales desde el Congreso, con un mensaje de autocrítica y compromiso: “Nos ha ganado en San Juan la casta, pero hemos cumplido el objetivo. Vamos a seguir sumando para defender la política del presidente y ordenar la provincia como él está ordenando el país”, expresó.

Finalmente, el dirigente agradeció el apoyo de funcionarios nacionales y destacó la presencia del economista Federico Sturzenegger, a quien consideró un respaldo clave en el tramo final de la campaña. “Nos levantó lo que nos faltaba para estar donde estamos. Hemos multiplicado nuestra representación en el Congreso y vamos a seguir trabajando para que a todos los sanjuaninos nos vaya mejor”, concluyó.

Con este resultado, La Libertad Avanza reafirma su presencia política en San Juan y se proyecta como un actor decisivo en las próximas elecciones, impulsado por el respaldo del oficialismo nacional y el avance del movimiento libertario en todo el país.