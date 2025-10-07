Jaime Muñoz es semifinalista del team Lali, en La Voz Argentina
El sanjuanino interpretó el tema "Recuérdame" y cautivó al jurado quedándose como el segundo más votado en el equipo de Lali.
Este lunes La Voz Argentina 2025 (Telefe) vivió una noche decisiva con la presentación de los equipos liderados por Lali Espósito y Luck Ra en los cuartos de final. La jornada dejó emociones intensas y definiciones importantes, ya que de cada team dos participantes fueron eliminados.
Por el lado del grupo comandado por la estrella pop, Alan Lez interpretó “Kiss”, de Prince; Jaime Muñoz eligió “Recuérdame”, de la película Coco; Giuliana Piccioni se lució con “Nunca voy a olvidarte”, de Cristian Castro; y Valentino Rossi conmovió al público con “Cuando nadie me ve”, de Alejandro Sanz.
El sanjuanino, subió primero al escenario y cautivó con una presentación que dejó al estudio en silencio y concentrado en la interpretación. Esto fue destacados por el jurado que elogió como el cantante pudo mantener un clima "hipnótico" hasta terminar su tema. Al punto que Lali, al terminar gritó ¡ Aguante San Juan!, ante la gran presentación de Jaime.
En el equipo del cuartetero, los talentos que subieron al escenario fueron Federico Mestre con “Tal vez”, de Márama; Nathalie Aponte con “Bang Bang”, de Ariana Grande, Jessie J y Nicki Minaj; Nicolás Behringer con “Honesty”, de Billy Joel; y Thomas Dantas con “Photograph”, de Ed Sheeran.
Tras las devoluciones y puntajes otorgados por los coaches Lali, Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti, cuatro participantes se despidieron del certamen, mientras que otros cuatro avanzaron a la próxima instancia.
Los primeros semifinalistas confirmados de esta edición fueron Alan, Jaime, Nicolás y Nathalie, quienes continúan en carrera por el gran premio del reality de música.