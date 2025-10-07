Jaime Muñoz es semifinalista del team Lali, en La Voz Argentina

El sanjuanino, subió primero al escenario y cautivó con una presentación que dejó al estudio en silencio y concentrado en la interpretación. Esto fue destacados por el jurado que elogió como el cantante pudo mantener un clima "hipnótico" hasta terminar su tema. Al punto que Lali, al terminar gritó ¡ Aguante San Juan!, ante la gran presentación de Jaime.

En el equipo del cuartetero, los talentos que subieron al escenario fueron Federico Mestre con “Tal vez”, de Márama; Nathalie Aponte con “Bang Bang”, de Ariana Grande, Jessie J y Nicki Minaj; Nicolás Behringer con “Honesty”, de Billy Joel; y Thomas Dantas con “Photograph”, de Ed Sheeran.

Tras las devoluciones y puntajes otorgados por los coaches Lali, Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti, cuatro participantes se despidieron del certamen, mientras que otros cuatro avanzaron a la próxima instancia.

Los primeros semifinalistas confirmados de esta edición fueron Alan, Jaime, Nicolás y Nathalie, quienes continúan en carrera por el gran premio del reality de música.