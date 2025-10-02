"
Jaime Muñoz sigue a paso firme en La Voz Argentina

En la noche de eliminación, Lali salvó en primera instancia al sanjuanino a quien destacó por su gran crecimiento en el escenario.

El talento sanjuanino sigue dando que hablar en el reality musical. Jaime Muñoz continúa avanzando en La Voz Argentina 2025 luego de ser elegido por Lali Espósito para seguir en competencia durante una noche de definiciones intensas en el Team Lali.

.La decisión no fue fácil: Lali tuvo que salvar a dos concursantes y dejar el destino de los demás en manos del puntaje otorgado por los coaches invitados —Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti.

La noche anterior, Muñoz había deslumbrado al interpretar un tango que dejó sin palabras al jurado. “Creo que en esta instancia donde hemos visto errores y maravillas, el primer artista que merece ser salvado es Jaime Muñoz”, expresó Lali, visiblemente emocionada por la presentación del sanjuanino.

El segundo salvado de la noche fue Alan Lez, quien acababa de interpretar “Mi reflejo”, el icónico tema de Christina Aguilera que formó parte de la banda sonora de Mulán. Así, quedaron en juego los puntajes de los coaches para definir la suerte de Giuliana Piccioni, Iara Lombardi y Valentino Rossi.

Rossi, con su destacada versión de Skyfall —tema principal de la película de James Bond interpretado originalmente por Adele— fue quien obtuvo el mayor promedio, asegurando también su continuidad.

Finalmente, el mano a mano se dio entre Giuliana e Iara. Esta última no logró reponerse del error técnico sufrido durante su actuación la noche anterior, cuando un bloqueo la dejó en silencio durante gran parte de la canción. El jurado optó por darle una nueva oportunidad a Giuliana, y así Iara quedó eliminada de la competencia.

“Gracias. Es una experiencia única y hermosa. Estoy orgullosa de ser Team Lali”, se despidió emocionada la joven, quien recibió el cariño y apoyo de su coach: “Siempre vas a contar conmigo para lo que necesites”, le aseguró Lali Espósito.

