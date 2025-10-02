Jaime Muñoz sigue a paso firme en La Voz Argentina

Embed - Solo quedan 4 artistas en el Team Lali tras una nueva eliminación - La Voz Argentina 2025

El segundo salvado de la noche fue Alan Lez, quien acababa de interpretar “Mi reflejo”, el icónico tema de Christina Aguilera que formó parte de la banda sonora de Mulán. Así, quedaron en juego los puntajes de los coaches para definir la suerte de Giuliana Piccioni, Iara Lombardi y Valentino Rossi.

Rossi, con su destacada versión de Skyfall —tema principal de la película de James Bond interpretado originalmente por Adele— fue quien obtuvo el mayor promedio, asegurando también su continuidad.

Finalmente, el mano a mano se dio entre Giuliana e Iara. Esta última no logró reponerse del error técnico sufrido durante su actuación la noche anterior, cuando un bloqueo la dejó en silencio durante gran parte de la canción. El jurado optó por darle una nueva oportunidad a Giuliana, y así Iara quedó eliminada de la competencia.

“Gracias. Es una experiencia única y hermosa. Estoy orgullosa de ser Team Lali”, se despidió emocionada la joven, quien recibió el cariño y apoyo de su coach: “Siempre vas a contar conmigo para lo que necesites”, le aseguró Lali Espósito.