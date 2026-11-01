El rionegrino Mario de Elías es el ganador del Ironman Full San Juan

Luego pasó a ciclismo en ruta, con una distancia de 180 km, prueba que hizo en 4 horas, 20 minutos y 5 segundos.

Fotos de Adrián Carrizo para sanjuan8.com.

Para finalizar, arrancó con la maratón de 42 kilómetros, que ejecutó en 3 horas, 5 minutos y 49 segundos. El horario de arribo a la Plaza del Bicentenario fue a las 17.27 de este domingo.

El nacido en Río Negro obtuvo su segunda victoria personal en San Juan. La primera fue en el Ironman 70.3, en abril de 2025. Esta sería su primera victoria en full.

En el podio lo siguió Mateo Bustos Pecaut, de la localidad de Laprida, Buenos Aires, con la dorsal 352, en la subcategoría masculino 30-34. Registró un tiempo de 8:48:48, a 21:17 del primero. Hizo en natación 57:39 seg, ciclismo en 4:25:24 seg; y maratón en 3:20:55 seg. (Dorsal 352, subcategoría).

El tercer lugar fue para Gustavo Verona Carvalho, oriundo de Brasil, con la dorsal 112, en subcategoría masculino 40-44. Registró un tiempo de 8:53:51 seg, a 26:21 seg. del primero. Hizo en natación en 56:41 seg, ciclismo en 4:30:20 y maratón en 3:22:05 seg.