Gaetan Fetaud y Lucila Merlo se quedaron con el primer puesto del Ironman 51.50

Merlo, con el dorsal 14, cruzó la línea a las 12.22. Durante la competencia realizó el circuito en natación 23:05 segundos; ciclismo 1:11:29 segundos; y running 42:36 segundos.

La prueba forma parte de una agenda histórica para la provincia, que este año recibió las tres distancias de la franquicia IRONMAN: el 70.3, disputado en marzo; el 51.50, que se desarrolló este viernes 30 de octubre; y el IRONMAN Full, previsto para el domingo 1 de noviembre.

El recorrido del 51.50 comprende 1,5 kilómetros de natación en el dique Punta Negra, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo, con llegada en la Plaza del Bicentenario.

El domingo llegará el desafío de distancia completa, con 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42,2 kilómetros de carrera a pie. Será la primera vez que San Juan reciba esta modalidad.

PODIO DE CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL - MASCULINO:

1) GAETAN FETAUD - PAR - 2:00:44 (natación 22:58 seg; ciclismo 56:51 seg; y running 36:39 seg)

2) PABLO BIEN - ARG - 2:01:20 (a 35 segundos) (dorsal 555 - masculino 35-39)

3) MARTÍN REYNOSO - ARG - 2:02:59 (a 2:15 segundos) (dorsal 293 - masculino 18 a 24)

PODIO DE CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL - FEMENINO:

1) LUCILA MERLO - ARG - 2:21:31 (natación 23:05 seg; ciclismo 1:11:29 seg; y running 42:36 deg)

2) MAIA COLETTO - ARG - 2:27:45 seg (a 6:13 segundos)

3) BRENDA BERNARD - ARG - 2:28:59 seg (a 7:27 segundos)