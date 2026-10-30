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Gaetan Fetaud y Lucila Merlo se quedaron con el primer puesto del Ironman 51.50

El atleta francés nacionalizado paraguayo se impuso en la clasificación general masculina con un tiempo de 2 horas, 44 segundos. Venía de ganar el Ironman 51.50 de Coquimbo, Chile, a comienzos de octubre.

San Juan tuvo este viernes una nueva jornada de protagonismo deportivo internacional con la disputa del IRONMAN 51.50. En la clasificación general individual masculina, el ganador fue Gaetan Fetaud, representante de Paraguay, quien completó el recorrido con un tiempo de 2:00:44. Mientras que en la rama femenina, la ganadora fue Lucila Merlo, de Buenos Aires, con un tiempo de 2:21.31

Fetaud, de 34 años, cruzó la línea de llegada a las 12:01 y se quedó con el primer puesto de la competencia. El deportista, de origen francés y nacionalizado paraguayo, compitió con el dorsal 480 y figura en la subcategoría masculina de 35 a 39 años.

El triunfo en suelo sanjuanino llega luego de otro importante resultado internacional: a comienzos de octubre de 2026, Fetaud se había consagrado ganador del IRONMAN 51.50 de Coquimbo, Chile, por lo que volvió a demostrar su nivel en esta modalidad del triatlón.

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Merlo, con el dorsal 14, cruzó la línea a las 12.22. Durante la competencia realizó el circuito en natación 23:05 segundos; ciclismo 1:11:29 segundos; y running 42:36 segundos.

La prueba forma parte de una agenda histórica para la provincia, que este año recibió las tres distancias de la franquicia IRONMAN: el 70.3, disputado en marzo; el 51.50, que se desarrolló este viernes 30 de octubre; y el IRONMAN Full, previsto para el domingo 1 de noviembre.

El recorrido del 51.50 comprende 1,5 kilómetros de natación en el dique Punta Negra, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo, con llegada en la Plaza del Bicentenario.

El domingo llegará el desafío de distancia completa, con 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42,2 kilómetros de carrera a pie. Será la primera vez que San Juan reciba esta modalidad.

PODIO DE CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL - MASCULINO:

1) GAETAN FETAUD - PAR - 2:00:44 (natación 22:58 seg; ciclismo 56:51 seg; y running 36:39 seg)

2) PABLO BIEN - ARG - 2:01:20 (a 35 segundos) (dorsal 555 - masculino 35-39)

3) MARTÍN REYNOSO - ARG - 2:02:59 (a 2:15 segundos) (dorsal 293 - masculino 18 a 24)

PODIO DE CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL - FEMENINO:

1) LUCILA MERLO - ARG - 2:21:31 (natación 23:05 seg; ciclismo 1:11:29 seg; y running 42:36 deg)

2) MAIA COLETTO - ARG - 2:27:45 seg (a 6:13 segundos)

3) BRENDA BERNARD - ARG - 2:28:59 seg (a 7:27 segundos)

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