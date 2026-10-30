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La ocupación hotelera en San Juan alcanzó el 78% por el Ironman

El dato fue confirmado por la Cámara Hotelera de la provincia, que destacó el impacto positivo de este tipo de eventos para el sector turístico y la economía local.

La realización del Ironman en San Juan generó un importante movimiento turístico durante el fin de semana y permitió alcanzar un 78% de ocupación hotelera en la Capital. El dato fue confirmado por la Cámara Hotelera de la provincia, que destacó el impacto positivo de este tipo de eventos para el sector turístico y la economía local.

Durante una entrevista con Canal 8, Tamara Boggian, representante del sector hotelero, valoró los niveles de ocupación alcanzados en un contexto económico complejo y señaló que estos acontecimientos representan una oportunidad para fortalecer la actividad.

La representante también destacó la importancia del turismo de convenciones y reuniones, al considerar que su impacto trasciende al alojamiento y genera movimiento en distintos rubros de la economía.

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Boggian explicó que el turismo deportivo y el turismo de reuniones representan dos segmentos fundamentales para el movimiento hotelero, debido a que generan un efecto multiplicador en diferentes actividades económicas.

En ese sentido, señaló que los meses de mayor actividad para el sector se extienden de junio a noviembre, período en el que se concentra buena parte del turismo vinculado a competencias deportivas, congresos y encuentros empresariales.

«Son estos meses los más fuertes, porque trabajamos principalmente con turismo deportivo y reuniones. Los mejores meses son de junio a noviembre», explicó.

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