La realización del Ironman en San Juan generó un importante movimiento turístico durante el fin de semana y permitió alcanzar un 78% de ocupación hotelera en la Capital. El dato fue confirmado por la Cámara Hotelera de la provincia, que destacó el impacto positivo de este tipo de eventos para el sector turístico y la economía local.
La ocupación hotelera en San Juan alcanzó el 78% por el Ironman
El dato fue confirmado por la Cámara Hotelera de la provincia, que destacó el impacto positivo de este tipo de eventos para el sector turístico y la economía local.