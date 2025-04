Intento de femicidio en Chimbas: la polémica declaración del imputado

En la formalización de la investigación penal preparatoria (IPP), R.E. fue imputado por tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género contra la mujer y de amenaza grave por el uso de arma en perjuicio de su hijo.

Cuando el juez de Garantías Mariano Carrera le dio la posibilidad de hablar, R.E. decidió declarar. “El sábado en la noche ella (la víctima) se fue, me dejó con los niños. llegó a las 7 - 8 de la mañana, con olor a alcohol, drogada, seguramente se juntó con un amante, algún tipo que tenía", dijo buscando desacreditar a la víctima. “Yo estaba desayunando con los chicos y le pregunté por qué me has dejado solo y te has ido toda la noche, me has dejado solo con los niños y empezó a insultarme y a agredirme. Había un cuchillo del pan y ella lo agarró y se me abalanzó, yo puse la mano y me dio ahí (señaló una pequeña herida en la palma de su mano izquierda). Ahí se me fue todo, no recuerdo, recuerdo por partes, me dio un ataque de shock, de ira, no recuerdo bien. Recuerdo cuando el policía me habló y ahí empecé a caer, me puse a llorar, y ahí quedé, no me fui nada, me quedé a esperar, pensando qué habrá hecho. Pero no recordaba bien ese momento”, finalizó.