Las intensas lluvias registradas durante la tarde y noche del jueves y la madrugada de este viernes generaron una bajada de creciente en la zona de Sarmiento, lo que obligó a desplegar un operativo de emergencia sobre la Ruta Nacional 153, en el sector Los Berros – Divisadero.
Un camión quedó varado en plena bajada de creciente en Sarmiento
Un camión quedó varado debido a las condiciones del camino, por lo que se montó un operativo conjunto de asistencia para rescatar el rodado y garantizar la seguridad en el lugar.