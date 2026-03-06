Un camión quedó varado en plena bajada de creciente en Sarmiento

Del procedimiento participan efectivos de la Policía de San Juan, Defensa Civil, Bomberos de la Provincia, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), personal de la comisaría jurisdiccional y el Municipio de Sarmiento. Desde Vialidad Provincial también se informó que personal de la División Conservación se dirigió al sector para colaborar en las tareas.

De acuerdo con los datos oficiales, el conductor del camión se encuentra en buen estado de salud.

Mientras se desarrollan los trabajos, la Policía de San Juan dispuso un corte preventivo de circulación en el sector con el objetivo de resguardar la integridad de conductores y vehículos.

Finalmente, Vialidad Nacional destacó el trabajo coordinado entre Policía de San Juan, Defensa Civil, Bomberos, Dirección Provincial de Vialidad y el Municipio de Sarmiento, que continúan monitoreando la situación en la zona afectada.