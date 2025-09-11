Iniciaron las obras de repavimentación en los accesos de avenida Circunvalación

La Circunvalación tiene en total 67 rampas, entre ingresos y egresos. Los primeros trabajos se concentran en los accesos de calle 9 de Julio Oeste y se extenderán progresivamente a las rampas de Avenida Urquiza, Avenida España y las restantes, avanzando en sentido antihorario según la circulación del anillo externo.

Las intervenciones comprenden un proceso que comienza con la limpieza de la calzada, la preparación de bases de asiento de banquinas y el bacheo localizado en sectores puntuales, seguido de la aplicación de riego de liga y la posterior colocación de una carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor.