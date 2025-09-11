"
Iniciaron las obras de repavimentación en los accesos de avenida Circunvalación

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), inició las obras de mantenimiento y repavimentación de las rampas de acceso y egreso de la Avenida Circunvalación (RN A-014). Las tareas comenzaron el 1 de septiembre y forman parte de un plan de conservación y modernización de esta vía estratégica para el tránsito de los sanjuaninos.

La Circunvalación tiene en total 67 rampas, entre ingresos y egresos. Los primeros trabajos se concentran en los accesos de calle 9 de Julio Oeste y se extenderán progresivamente a las rampas de Avenida Urquiza, Avenida España y las restantes, avanzando en sentido antihorario según la circulación del anillo externo.

Las intervenciones comprenden un proceso que comienza con la limpieza de la calzada, la preparación de bases de asiento de banquinas y el bacheo localizado en sectores puntuales, seguido de la aplicación de riego de liga y la posterior colocación de una carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor.

El objetivo es mejorar la transitabilidad, prolongar la vida útil de la calzada y reforzar la seguridad vial en los ingresos y salidas de la autopista, beneficiando a miles de conductores que utilizan la Circunvalación a diario.

Continuidad del plan de mantenimiento

En paralelo a estas obras, el Departamento de Conservación de la DPV sostiene un plan integral en la avenida, que ya permitió renovar más de 2.200 metros de calzada, recambiar 1.000 metros de barandas metálicas y actualizar 24 pórticos con cartelería reflectiva, además de la limpieza de desagües, banquinas y cantero central. Estas acciones, sumadas a la repavimentación de rampas, refuerzan el compromiso provincial con la seguridad y eficiencia de una de las arterias más importantes de San Juan.

