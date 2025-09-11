Iniciaron las obras de repavimentación en los accesos de avenida Circunvalación

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), inició las obras de mantenimiento y repavimentación de las rampas de acceso y egreso de la Avenida Circunvalación (RN A-014). Las tareas comenzaron el 1 de septiembre y forman parte de un plan de conservación y modernización de esta vía estratégica para el tránsito de los sanjuaninos.
La Circunvalación tiene en total 67 rampas, entre ingresos y egresos. Los primeros trabajos se concentran en los accesos de calle 9 de Julio Oeste y se extenderán progresivamente a las rampas de Avenida Urquiza, Avenida España.