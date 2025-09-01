Avanzan las obras en el sector de Nefrología del hospital Marcial Quiroga

Disponer de agua de máxima calidad permite que la diálisis genere mejores resultados en la calidad de vida de los pacientes, reduciendo alteraciones metabólicas y favoreciendo la preparación hacia un eventual trasplante renal.

Este nuevo sector del hospital beneficiará a la vez a más de 35 pacientes con enfermedad renal crónica, quienes recibirán atención en un espacio especialmente diseñado y con mayores dimensiones. La obra prevé la instalación de puestos de diálisis acondicionados con oxígeno central, atención médica las 24 horas y personal de enfermería altamente capacitado.

La incorporación de este nuevo servicio permitirá ampliar las posibilidades de generar accesos vasculares en el Hospital Marcial Quiroga, replicando la experiencia del Hospital Rawson. Con los dos centros de salud más grandes de la provincia trabajando de manera articulada, se incrementarán las alternativas de tratamiento.