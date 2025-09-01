"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > hospital

Avanzan las obras en el sector de Nefrología del hospital Marcial Quiroga

El futuro Servicio de Nefrología estará ubicado en el espacio donde anteriormente funcionaba el Servicio Médico de Urgencias, sobre Avenida Libertador General San Martín.

El Hospital Marcial Quiroga progresa con obras de gran relevancia para la salud de los sanjuaninos, entre ellas la construcción del nuevo Servicio de Nefrología, que fue recientemente visitado por el ministro de Salud de la provincia, Amílcar Dobladez, acompañado por el secretario técnico Alejandro Navarta y el director ejecutivo del hospital, Juan Manuel Campayo.

El futuro Servicio de Nefrología estará ubicado en el espacio donde anteriormente funcionaba el Servicio Médico de Urgencias, sobre Avenida Libertador General San Martín.

Esta obra, como el resto que se están realizando, contempla un importante avance tecnológico, siendo uno de sus ejes principales la instalación de una planta de tratamiento de agua con calidad óptima, indispensable para garantizar procedimientos de diálisis seguros y eficaces en pacientes con enfermedad renal crónica.

Te puede interesar...

Disponer de agua de máxima calidad permite que la diálisis genere mejores resultados en la calidad de vida de los pacientes, reduciendo alteraciones metabólicas y favoreciendo la preparación hacia un eventual trasplante renal.

Este nuevo sector del hospital beneficiará a la vez a más de 35 pacientes con enfermedad renal crónica, quienes recibirán atención en un espacio especialmente diseñado y con mayores dimensiones. La obra prevé la instalación de puestos de diálisis acondicionados con oxígeno central, atención médica las 24 horas y personal de enfermería altamente capacitado.

La incorporación de este nuevo servicio permitirá ampliar las posibilidades de generar accesos vasculares en el Hospital Marcial Quiroga, replicando la experiencia del Hospital Rawson. Con los dos centros de salud más grandes de la provincia trabajando de manera articulada, se incrementarán las alternativas de tratamiento.

Temas

Te puede interesar