El Hospital Marcial Quiroga progresa con obras de gran relevancia para la salud de los sanjuaninos, entre ellas la construcción del nuevo Servicio de Nefrología, que fue recientemente visitado por el ministro de Salud de la provincia, Amílcar Dobladez, acompañado por el secretario técnico Alejandro Navarta y el director ejecutivo del hospital, Juan Manuel Campayo.
Avanzan las obras en el sector de Nefrología del hospital Marcial Quiroga
El futuro Servicio de Nefrología estará ubicado en el espacio donde anteriormente funcionaba el Servicio Médico de Urgencias, sobre Avenida Libertador General San Martín.