Avanzan las obras de mejoras en el Paraje Difunta Correa

El proyecto contempla que cada nodo funcione como un punto de referencia dentro del paraje, conectando de manera integrada los distintos sectores —comercio, asadores, estacionamiento y accesos principales—. Con estas intervenciones, los nodos se consolidan como áreas de encuentro y orientación, sumando infraestructura urbana de calidad que enriquecerá la experiencia de quienes visitan este espacio de fe y turismo.

Tótems identificatorios

La obra de tótems en el Paraje Difunta Correa tiene como finalidad jerarquizar los accesos principales y dar la bienvenida simbólica a peregrinos y visitantes. Estas estructuras cumplen un rol doble: señalizan los ingresos y refuerzan el carácter de recepción al predio mediante un cartel horizontal con la leyenda de bienvenida.

En cuanto a los avances, el Tótem 1, ubicado en el acceso principal sobre Ruta Nacional 141, se encuentra en etapa de construcción con trabajos de estructura y hormigonado. El Tótem 2, emplazado en el segundo ingreso también sobre Ruta 141, ya presenta el revestimiento de piedra terminado y la instalación de la cartelería institucional “Paraje Difunta Correa”. Restan los trabajos de incorporación del sistema de iluminación, que destacará la intervención tanto de día como de noche.

El proyecto contempla consolidar estos dos puntos como elementos de identidad visual y de orientación, aportando claridad en los accesos y mejorando la experiencia de quienes llegan al santuario. Con estas obras, el paraje suma una referencia urbana y simbólica que potencia su rol como destino turístico y de devoción.

Parador de camiones: servicios y descanso para transportistas

La obra del parador de camiones en el Paraje Difunta Correa tiene como finalidad brindar un espacio de servicios adecuado para transportistas, con estacionamiento, dormitorios, baños y áreas de descanso.

Actualmente se encuentra en la etapa final de ejecución y registra un avance del 98,32%, próxima a su culminación. Entre las tareas concretadas recientemente se destacan la colocación de piso flotante en el área de descanso y los ajustes en los accesos. Restan únicamente terminaciones menores, como la colocación de zócalos y aberturas en los dormis.

En paralelo, continúan los trabajos de consolidación de la playa de maniobras mediante tareas de nivelación del terreno. El proyecto contempla la puesta en funcionamiento de un espacio integral de servicios que mejorará las condiciones de los transportistas que transitan por el predio, asegurando comodidad, higiene y seguridad.

Escuela República del Paraguay: intervenciones edilicias y mejoras para la comunidad educativa

La obra en la Escuela República del Paraguay tiene como finalidad ampliar y modernizar los espacios destinados a la comunidad educativa, garantizando mejores condiciones para estudiantes y docentes.

En esta etapa ya se avanza con la construcción de nuevas aulas para nivel inicial (JIN), además de la ejecución de patios y un playón deportivo. También se realizan refacciones estructurales en el edificio existente, que incluyen renovación de pisos, techos y cielorrasos, junto a mejoras en las instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas.

El proyecto contempla no solo la incorporación de nuevos espacios, sino también la recuperación integral de la infraestructura escolar mediante cierres perimetrales y trabajos de adecuación en sectores antiguos. Actualmente, la obra presenta un avance del 35%, consolidándose como una intervención que ampliará la capacidad educativa y fortalecerá el entorno escolar de la comunidad de Vallecito.

Otras obras incluidas en el Master Plan

Además de las siete obras en marcha, el Master Plan del Paraje Difunta Correa contempla otras intervenciones que completan la transformación integral del predio.

Entre ellas se encuentra la remodelación del sector gastronómico, que avanza con la demolición de viejas estructuras y el retiro de techos parabólicos, para dar paso a un nuevo paseo de locales reorganizados al frente del sector. También está prevista la construcción de un escenario y un estacionamiento renovado, que sumarán infraestructura cultural y funcional al paraje.

En materia de seguridad, ya está en proceso de licitación la Unidad Policial Rural N.º 1, que se levantará sobre Ruta Nacional 141. El nuevo edificio contará con oficinas, dormitorios, corrales, plaza institucional y estacionamientos, reforzando la presencia policial en una zona de gran afluencia turística y rural.

El plan integral también proyecta la construcción del CAPS Vallecito, un centro de salud que funcionará en la esquina principal del paraje y ofrecerá servicios de guardia, enfermería, odontología y ginecología. Finalmente, se suma un polideportivo, que generará un espacio de esparcimiento y actividad física para la comunidad local y los visitantes.

Con estas intervenciones, el Paraje Difunta Correa suma infraestructura que ordena y moderniza sus espacios, ofreciendo mejores servicios a la comunidad, transportistas y turistas. Estas obras complementan las ya avanzadas en el sector comercial, los sanitarios y los asadores, consolidando una transformación integral que refuerza la identidad del santuario y potencia su rol como destino de fe y turismo.