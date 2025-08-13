San Juan registró en julio un incremento del 1,9% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), según informó este miércoles el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas de la provincia (IIEE). Con este dato, la inflación acumulada en lo que va del año alcanzó el 16%, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,4%.
Inflación de julio en San Juan: 1,9% mensual, equiparándose con la nacional
La inflación en San Juan registró un aumento de 1,9% en julio y acumuló un 16% en lo que va del año, impulsada principalmente por transporte, restaurantes y prendas de vestir.