Inflación de julio en San Juan: 1,9% mensual, equiparándose con la nacional

Los sectores que más influyeron en la suba de precios fueron Transporte (3,8%), impulsado por los servicios de transporte aéreo y terrestre, Restaurantes y hoteles (2,4%) y Prendas de vestir y calzado (2,0%). En contraste, los rubros con menor aumento mensual fueron Educación (0,8%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,4%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,5%).

El relevamiento provincial se realiza sobre una canasta de 557 productos, distribuidos en 914 comercios del Gran San Juan, lo que permite recolectar cerca de 19.000 precios al mes. Según los analistas, la inflación local refleja en gran medida la dinámica de los precios nacionales, que en julio alcanzaron un 1,9% mensual y acumulan un 36,6% en los últimos doce meses, según informó el INDEC.