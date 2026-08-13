Inés Estévez: "El teatro es un refugio para quienes lo hacemos y el espectador"

Por otro lado, reflexionó sobre el trabajo de los actores en la actualidad, ante el cambio de la televisión y la predominancia de las plataformas en internet. “El teatro es la madre de la actuación, es lo que nos va a salvar. En todas las crisis, el teatro ha resurgido. En la crisis del 2001 fue la explosión del teatro independiente. Actualmente, estamos atravesando un momento de mucha dificultad económica en general y el Instituto de Cine está cerrado, no existe más la tv como la conocíamos, solo existen las plataformas. ¿Qué hay para refugiarse? El teatro, y no es un refugio solamente para los que lo hacemos, es increíble la cantidad de gente que va al teatro. Nosotros es el segundo año de gira, ya vinimos a San Juan. La gente va especialmente en un momento en el que está difícil”, detalló.

“En la era de las redes parecería que estuviéramos conectados, pero hay una gran desconexión, y el teatro es lo más genuino de la comunicación. Para mí, la actuación es comunicación, no es provocar, es conmover, sentir lo mismo que el otro y que haya una comunión, un feedback. El teatro es un hecho vivo, cada función es diferente de la anterior”, comentó la actriz.

Para finalizar, Inés reflexionó sobre la anécdota de la obra. “La gente termina muy conmovida porque se habla de dos personas que están en un momento de la vida donde la sociedad te dice ´listo, sosegate, ya hiciste todo, ahora frená un poco´. Y son dos personas de aspecto muy formal que por dentro tienen fuego. Hasta el último minuto de tu vida vos todavía estás queriendo vibrar, aprender, crecer, enamorarte y que te pasen cosas. Es un texto que si vos te adentras, salís un poco crecido como espectador”, culminó.