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Tevez habló sobre el dolor de Messi por su padre y lo relacionó con su propia experiencia

Carlos Tevez reflexionó sobre el dolor de Lionel Messi por la muerte de su papá y recordó cómo la pérdida de Segundo marcó su retiro.

Carlos Tevez expresó su solidaridad con Lionel Messi tras la reciente pérdida de su papá y compartió cómo la muerte de su propio padre adoptivo lo alejó del fútbol profesional. El ex delantero de Boca Juniors abordó el delicado momento que vive el capitán argentino y subrayó la importancia de acompañar sus decisiones en este periodo.

El Apache relató que la muerte de Segundo, su padre adoptivo, marcó un antes y un después en su carrera. “Yo no pude salir, di un paso al costado, dije hasta acá llegué porque no encontraba ese sentimiento de jugar para alguien que había hecho tanto en mi carrera”, declaró Tevez en diálogo con Radio La Red.

El ex jugador explicó que el impacto no fue solo deportivo. “Sentía que las piernas no me daban, que tenía que estar con mi papá ahí y lamentablemente tenía que estar jugando un partido de fútbol. Es muy duro, muy difícil, pero son momentos muy personales”, agregó el ex futbolista.

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Lionel Messi atraviesa una situación similar tras el fallecimiento de Jorge Messi. El referente del seleccionado argentino y de Inter Miami regresó a la actividad tras viajar a Rosario para despedir a su padre. Previo al encuentro ante León, el astro rosarino publicó una carta donde reflejó el dolor del momento y dejó abierta la posibilidad de que este hecho influya en su futuro profesional. “Es un momento para respetar, mandarle la mayor fuerza para que él pueda tomar la mejor decisión y pueda encontrar fuerzas para seguir jugando, que es todo lo que los argentinos queremos”, expresó Tevez.

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Con el fallecimiento de Jorge Messi, volvió a viralizarse una vieja declaración de Carlos Tevez sobre su propio papá, Segundo, que fue la razón por la que decidió retirarse del fútbol en 2022. "Me levanté y dije: 'no juego más, para nadie'. Había perdido a mi fan número uno", había contado el Apache, visiblemente emocionado, en aquella entrevista. Una frase que hoy resuena distinto, por el momento que atraviesa Lionel Messi.

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El regreso de Messi a las canchas fue valorado por compañeros, rivales y distintas figuras del fútbol. En su vuelta, el capitán argentino participó del partido frente a Club León, en el que Inter Miami quedó eliminado de la Leagues Cup. Su decisión de volver rápidamente a competir tras la despedida a su padre fue interpretada como una muestra de compromiso por parte del entorno futbolístico.

En paralelo al mensaje dirigido a Messi, Tevez también se refirió al presente de Boca Juniors y elogió la aparición de jóvenes futbolistas en el primer equipo. El ex delantero destacó el desempeño de Leonel Flores y Tomás Aranda, dos de los juveniles que empezaron a ganar protagonismo bajo la dirección de Rodolfo Arruabarrena.

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