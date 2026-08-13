Tevez habló sobre el dolor de Messi por su padre y lo relacionó con su propia experiencia

Lionel Messi atraviesa una situación similar tras el fallecimiento de Jorge Messi. El referente del seleccionado argentino y de Inter Miami regresó a la actividad tras viajar a Rosario para despedir a su padre. Previo al encuentro ante León, el astro rosarino publicó una carta donde reflejó el dolor del momento y dejó abierta la posibilidad de que este hecho influya en su futuro profesional. “Es un momento para respetar, mandarle la mayor fuerza para que él pueda tomar la mejor decisión y pueda encontrar fuerzas para seguir jugando, que es todo lo que los argentinos queremos”, expresó Tevez.

@bum_news Con el fallecimiento de Jorge Messi, volvió a viralizarse una vieja declaración de Carlos Tevez sobre su propio papá, Segundo, que fue la razón por la que decidió retirarse del fútbol en 2022. "Me levanté y dije: 'no juego más, para nadie'. Había perdido a mi fan número uno", había contado el Apache, visiblemente emocionado, en aquella entrevista. Una frase que hoy resuena distinto, por el momento que atraviesa Lionel Messi. sonido original - BUM NEWS - BUM NEWS

El regreso de Messi a las canchas fue valorado por compañeros, rivales y distintas figuras del fútbol. En su vuelta, el capitán argentino participó del partido frente a Club León, en el que Inter Miami quedó eliminado de la Leagues Cup. Su decisión de volver rápidamente a competir tras la despedida a su padre fue interpretada como una muestra de compromiso por parte del entorno futbolístico.

En paralelo al mensaje dirigido a Messi, Tevez también se refirió al presente de Boca Juniors y elogió la aparición de jóvenes futbolistas en el primer equipo. El ex delantero destacó el desempeño de Leonel Flores y Tomás Aranda, dos de los juveniles que empezaron a ganar protagonismo bajo la dirección de Rodolfo Arruabarrena.