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La Legislatura sesionará por el proyecto Vicuña y un acuerdo vial

A través del Decreto N.º 409-P-2026, la Presidencia de la Cámara citó a los legisladores tras el pedido formal de un tercio del cuerpo.

La Cámara de Diputados de San Juan concretará este miércoles 19 de agosto su Segunda Sesión Especial a partir de las 11:00 horas. La citación fue formalizada por la Presidencia mediante el Decreto N.º 409-P-2026, respondiendo al pedido por escrito presentado por la tercera parte de los miembros del cuerpo legislativo, según lo determina el Reglamento Interno.

El encuentro legislativo tendrá como único propósito la discusión y tratamiento de dos proyectos centrales remitidos por el Poder Ejecutivo provincial mediante Comunicaciones Oficiales. El primer asunto a debatir corresponde al expediente Nº 1904-2026, enviado con el Mensaje N.º 34, el cual busca la aprobación del Acta Compromiso y sus Adjuntos (A, B, C y D) suscriptos entre el Gobierno de San Juan y la firma minera VICUÑA ARGENTINA S.A.

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En segundo orden, los legisladores abordarán el expediente N.º 1955-2026 (Mensaje N.º 35), que somete a consideración parlamentaria el convenio rubricado entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de la provincia. Ambos puntos ya contaron con análisis previo en las comisiones correspondientes antes de llegar al recinto.

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