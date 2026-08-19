La Legislatura sesionará por el proyecto Vicuña y un acuerdo vial

El encuentro legislativo tendrá como único propósito la discusión y tratamiento de dos proyectos centrales remitidos por el Poder Ejecutivo provincial mediante Comunicaciones Oficiales. El primer asunto a debatir corresponde al expediente Nº 1904-2026, enviado con el Mensaje N.º 34, el cual busca la aprobación del Acta Compromiso y sus Adjuntos (A, B, C y D) suscriptos entre el Gobierno de San Juan y la firma minera VICUÑA ARGENTINA S.A.