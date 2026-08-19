La Legislatura sesionará por el proyecto Vicuña y un acuerdo vial

La Cámara de Diputados de San Juan concretará este miércoles 19 de agosto su Segunda Sesión Especial a partir de las 11:00 horas. La citación fue formalizada por la Presidencia mediante el Decreto N.º 409-P-2026, respondiendo al pedido por escrito presentado por la tercera parte de los miembros del cuerpo legislativo, según lo determina el Reglamento Interno.
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A través del Decreto N.º 409-P-2026, la Presidencia de la Cámara citó a los legisladores tras el pedido formal de un tercio del cuerpo.