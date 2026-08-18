Recuperaron una moto robada tras una persecución pero el ladrón escapó

La víctima denunció el robo de una Yamaha FZ 16 de 150 cc, de color negro, dominio 613IDI, que tenía calcomanías en el tanque de nafta. También le sustrajeron un Samsung Galaxy A23 gris oscuro, con funda verde y vidrio templado.

La investigación tuvo un avance durante la mañana de este martes, cuando efectivos de la Brigada Central realizaban tareas de prevención y observaron a un hombre que circulaba en una motocicleta con características similares a las del vehículo denunciado.

Los policías intentaron detenerlo para verificar su identidad y la procedencia de la moto, pero el sospechoso aceleró y escapó. Durante la persecución, abandonó el rodado y continuó la fuga a pie. Al revisar los datos de la motocicleta, los efectivos confirmaron que se trataba de la Yamaha FZ 16 robada al chofer tres días antes. El vehículo fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia.

Por el momento, el hombre que conducía la moto logró escapar y los investigadores trabajan para determinar su identidad y establecer si tuvo participación directa en el robo. La causa fue caratulada como “Robo agravado por el uso de arma de fuego” y quedó bajo la intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.

La pesquisa continúa para identificar a los dos hombres que habrían participado del asalto y recuperar también el teléfono celular sustraído.