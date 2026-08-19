Comienza a subir la temperatura en San Juan y el sol brillará este miércoles

De acuerdo con los datos oficiales de las 6:04 hs, la jornada se mantendrá con cielo completamente despejado y una humedad inicial del 82%. A diferencia de días anteriores, no hay probabilidades de precipitaciones y los vientos se mantendrán moderados, soplando del sector sudoeste durante la mañana y rotando al noreste por la tarde, con velocidades de entre 7 y 22 km/h.

La temperatura máxima alcanzará los 20°C en horas de la tarde, ofreciendo un clima ideal para las actividades al aire libre antes del atardecer, previsto para las 19:10 hs. Se anticipa que esta tendencia de tiempo estable y tardes agradables continúe afianzándose en la región durante los próximos días.