El frío empieza a dar un respiro en la provincia y el sol vuelve a ser el gran protagonista de la jornada. Tras un arranque de miércoles gélido, con registros de apenas 1,2°C a primera hora de la mañana, el tiempo en San Juan experimentará un marcado ascenso térmico hacia la tarde.
Comienza a subir la temperatura en San Juan y el sol brillará este miércoles
Tras las bajas temperaturas matutinas, el Servicio Meteorológico prevé una jornada despejada y sin probabilidades de lluvia en la provincia. La máxima alcanzará los 20°C impulsada por el sol y vientos moderados.