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Comienza a subir la temperatura en San Juan y el sol brillará este miércoles

Tras las bajas temperaturas matutinas, el Servicio Meteorológico prevé una jornada despejada y sin probabilidades de lluvia en la provincia. La máxima alcanzará los 20°C impulsada por el sol y vientos moderados.

El frío empieza a dar un respiro en la provincia y el sol vuelve a ser el gran protagonista de la jornada. Tras un arranque de miércoles gélido, con registros de apenas 1,2°C a primera hora de la mañana, el tiempo en San Juan experimentará un marcado ascenso térmico hacia la tarde.

De acuerdo con los datos oficiales de las 6:04 hs, la jornada se mantendrá con cielo completamente despejado y una humedad inicial del 82%. A diferencia de días anteriores, no hay probabilidades de precipitaciones y los vientos se mantendrán moderados, soplando del sector sudoeste durante la mañana y rotando al noreste por la tarde, con velocidades de entre 7 y 22 km/h.

La temperatura máxima alcanzará los 20°C en horas de la tarde, ofreciendo un clima ideal para las actividades al aire libre antes del atardecer, previsto para las 19:10 hs. Se anticipa que esta tendencia de tiempo estable y tardes agradables continúe afianzándose en la región durante los próximos días.

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