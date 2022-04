Imputaron a un sindicalista por abuso sexual a una menor

Según fuentes oficiales, la denuncia radicada días atrás detalla una serie de hechos sucedidos hace más de tres años.

Si bien Matic se encuentra actualmente en libertad, cuenta con una restricción que no le permite acercarse a la menor y a la persona que radicó la denuncia.

El descargo del sindicalista imputado por abuso sexual

Por medio de una lista de difusión de WhatsApp, el secretario general de La Bancaria, Mario Matic, le envió un mensaje a los afiliados al sindicato donde expone su postura y se declara inocente. El comunicado, es el siguiente:

A Mis Cras. y Cros. Bancarios

Ante una situación tan Dolorosa, Difícil y Desagradable, lamento que se haya producido una difusión no deseada a través de los medios periodísticos, decirles que se trata de una Denuncia Totalmente Infundada!! en virtud de hechos que no han sucedido.

que me he puesto a disposición de la Justicia, a quien no solo Pedí, tbn Exigí, esclarecer y llegar al fondo de la Verdad!!

tengo la Confianza, la Fe y la Tranquilidad, que está situación, pronto se aclarará.

Agradezco todo el Apoyo y Solidaridad que estoy recibiendo, en especial de Mis Cras. y Cros. Bancarios!!

SERA JUSTICIA!!

Mario Mateo Matic