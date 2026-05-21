A través de su Programa Educativo en Comunidad, impulsado por el área de Relaciones Comunitarias, el proyecto minero Los Azules desarrolló con éxito el ciclo de capacitaciones “Experiencia: Modo IA”. La propuesta tuvo como objetivo principal acercar conceptos fundamentales y herramientas prácticas de inteligencia artificial a estudiantes, educadores y al público general de la zona.
Los Azules capacitó a la comunidad en inteligencia artificial con el ciclo "Modo IA"
El programa educativo se dictó en Calingasta con la participación de 141 asistentes, entre estudiantes, docentes y vecinos.