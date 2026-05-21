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Los Azules capacitó a la comunidad en inteligencia artificial con el ciclo "Modo IA"

El programa educativo se dictó en Calingasta con la participación de 141 asistentes, entre estudiantes, docentes y vecinos.

A través de su Programa Educativo en Comunidad, impulsado por el área de Relaciones Comunitarias, el proyecto minero Los Azules desarrolló con éxito el ciclo de capacitaciones “Experiencia: Modo IA”. La propuesta tuvo como objetivo principal acercar conceptos fundamentales y herramientas prácticas de inteligencia artificial a estudiantes, educadores y al público general de la zona.

La iniciativa se desplegó a lo largo de siete jornadas intensivas en el departamento de Calingasta. Cuatro de los encuentros tuvieron lugar en las aulas de la Escuela Técnica Gral. Manuel Savio, mientras que los tres restantes se llevaron a cabo en diferentes espacios comunitarios para garantizar el acceso de todos los vecinos, logrando una convocatoria total de 141 participantes.

Durante los talleres se abordó el manejo de plataformas de inteligencia artificial generativa de vanguardia como ChatGPT, Gemini, Perplexity y NotebookLM. Los contenidos incluyeron el aprendizaje técnico para la formulación de prompts (órdenes), técnicas para la validación de la información obtenida y pautas sobre el uso ético y responsable de estas tecnologías, demostrando sus aplicaciones prácticas tanto en el ámbito del estudio y la docencia como en el diseño de proyectos comunitarios.

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Las jornadas formativas estuvieron lideradas por Agustina Gueglio, Analista de IA, quien coordinó cada una de las sesiones promoviendo la interacción y la práctica directa de los asistentes. Con este tipo de acciones, Los Azules busca facilitar el acceso a la tecnología e impulsar la formación local frente a las demandas y oportunidades del escenario laboral y educativo actual.

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