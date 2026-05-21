Los Azules capacitó a la comunidad en inteligencia artificial con el ciclo "Modo IA"

La iniciativa se desplegó a lo largo de siete jornadas intensivas en el departamento de Calingasta. Cuatro de los encuentros tuvieron lugar en las aulas de la Escuela Técnica Gral. Manuel Savio, mientras que los tres restantes se llevaron a cabo en diferentes espacios comunitarios para garantizar el acceso de todos los vecinos, logrando una convocatoria total de 141 participantes.

Durante los talleres se abordó el manejo de plataformas de inteligencia artificial generativa de vanguardia como ChatGPT, Gemini, Perplexity y NotebookLM. Los contenidos incluyeron el aprendizaje técnico para la formulación de prompts (órdenes), técnicas para la validación de la información obtenida y pautas sobre el uso ético y responsable de estas tecnologías, demostrando sus aplicaciones prácticas tanto en el ámbito del estudio y la docencia como en el diseño de proyectos comunitarios.