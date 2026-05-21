La Biblioteca Franklin será sede de un gran canje gratuito de figuritas del Mundial

El encuentro se realizará este sábado 23 de mayo, de 10 a 12 horas, en el primer piso de la histórica institución.

La Biblioteca Franklin se prepara para recibir una jornada diferente y cargada de entusiasmo. Este sábado 23 de mayo, de 10 a 12 horas, la institución ubicada en calle Laprida (antes de General Acha) se transformará en el punto de encuentro para coleccionistas con un centro de canje gratuito de figuritas para el Mundial.

Se trata de la primera vez que la biblioteca organiza un evento de estas características. El objetivo, además de compartir el fervor que despierta el coleccionismo, es acercar a los ciudadanos a que descubran las instalaciones y las diversas actividades que ofrece el espacio.

Víctor Vázquez, integrante del Consejo Directivo de la institución, destacó la importancia de la propuesta: "Sabemos cuál es la pasión y queremos que la biblioteca sea el escenario de este punto de encuentro en el primer piso. Es la primera vez que hacemos esto; queremos acercarlos a que conozcan la biblioteca y vean que es un lugar amigable y un espacio de múltiples propósitos".

La actividad se desarrollará en el primer piso del edificio céntrico. Quienes deseen obtener más información sobre el evento o realizar consultas sobre las actividades de la biblioteca, pueden comunicarse al teléfono 2644391056.

