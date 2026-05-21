Más de 500 efectivos policiales saldrán a la calle durante el fin de semana largo

El operativo incluirá controles viales en rutas, accesos y zonas de gran circulación, con presencia permanente de personal policial y equipos especializados. Además, se intensificarán las tareas de prevención en espacios públicos y sectores donde se desarrollarán actividades convocantes como el Desafío Punta Negra, el Desafío Ruta 40, el encuentro entre San Martín y Deportivo Maipú, el show musical de Eugenia Quevedo y la tradicional Noche de Gala y Desfile del 25 de Mayo.

En paralelo, en el Gran San Juan continuará avanzando el operativo Barrios Seguros, con recorridas preventivas, controles y presencia activa en diferentes zonas. La medida busca fortalecer el vínculo de proximidad con los vecinos y actuar de manera anticipada para prevenir situaciones delictivas.