Con motivo del fin de semana largo por el 25 de Mayo, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a través de la Policía de San Juan, pondrá en marcha un operativo especial que contará con más de 500 efectivos desplegados en distintos puntos estratégicos de la provincia. El objetivo será reforzar la prevención, garantizar el orden y brindar tranquilidad tanto a los sanjuaninos como a los visitantes que llegarán para participar de las actividades culturales, artísticas y deportivas previstas.
Más de 500 efectivos policiales saldrán a la calle durante el fin de semana largo
El operativo incluirá controles viales en rutas, accesos y zonas de gran circulación, con presencia permanente de personal policial y equipos especializados.