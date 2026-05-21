Santa Lucía, Rawson y Capital: los puntos calientes de los operativos policiales

Los procedimientos se extendieron por distintas jurisdicciones, con una fuerte presencia de los comandos radioeléctricos y unidades motorizadas. En el sector Este, se registraron 9 detenciones, mientras que en el Sur, el operativo conjunto entre la Motorizada 2 y la Unidad Operativa Teresa de Calcuta sumó otros 9 arrestos contravencionales y un caso de flagrancia. En este último punto, los efectivos lograron recuperar una motocicleta Motomel 150 cc que había sido robada en Capital.

Por su parte, en el departamento Santa Lucía, las unidades de los barrios Balcarce, Richet Zapata y Alto de Sierra Este encabezaron uno de los despliegues más numerosos, trasladando a 11 personas a la sede de la Subcomisaría Santa Lucía Este. En el área Oeste, el Comando Radioeléctrico y las divisiones motorizadas sumaron una decena de aprehendidos, distribuidos en las comisarías 23°, 26°, 30°, 34° y 38°.