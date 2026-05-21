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Santa Lucía, Rawson y Capital: los puntos calientes de los operativos policiales

Durante la jornada del miércoles, diferentes unidades policiales desplegaron dispositivos de prevención en diversos departamentos.

En el marco de un plan de prevención barrial destinado a reforzar la seguridad en la provincia, la Policía de San Juan llevó adelante este miércoles 20 de mayo una serie de operativos de saturación en horarios de tarde y noche. El despliegue arrojó como resultado la aprehensión de más de 30 personas por diversas infracciones y la recuperación de vehículos sustraídos.

Los procedimientos se extendieron por distintas jurisdicciones, con una fuerte presencia de los comandos radioeléctricos y unidades motorizadas. En el sector Este, se registraron 9 detenciones, mientras que en el Sur, el operativo conjunto entre la Motorizada 2 y la Unidad Operativa Teresa de Calcuta sumó otros 9 arrestos contravencionales y un caso de flagrancia. En este último punto, los efectivos lograron recuperar una motocicleta Motomel 150 cc que había sido robada en Capital.

Por su parte, en el departamento Santa Lucía, las unidades de los barrios Balcarce, Richet Zapata y Alto de Sierra Este encabezaron uno de los despliegues más numerosos, trasladando a 11 personas a la sede de la Subcomisaría Santa Lucía Este. En el área Oeste, el Comando Radioeléctrico y las divisiones motorizadas sumaron una decena de aprehendidos, distribuidos en las comisarías 23°, 26°, 30°, 34° y 38°.

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Persecución y captura en Villa Hipódromo

Uno de los hechos más destacados de la jornada fue la detención de un hombre de 31 años, identificado como Oviedo Castro. El sujeto había sustraído una motocicleta Motomel Serie 2 150 cc en calle Pedro de Valdivia Oeste, en plena Capital, alrededor de las 18:00 horas.

Gracias al rápido accionar del sistema de monitoreo de cámaras del CISEM 911, se logró realizar un seguimiento en tiempo real que permitió a las patrullas interceptar al delincuente en el interior de Villa Hipódromo. Castro quedó vinculado a un legajo por hurto agravado bajo la órbita de la UFI Flagrancia.

Desde la fuerza policial indicaron que estos operativos continuarán realizándose de manera sorpresiva en diferentes puntos estratégicos de la provincia para combatir el delito bajo la modalidad de "prevención barrial".

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