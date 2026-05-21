En el marco de un plan de prevención barrial destinado a reforzar la seguridad en la provincia, la Policía de San Juan llevó adelante este miércoles 20 de mayo una serie de operativos de saturación en horarios de tarde y noche. El despliegue arrojó como resultado la aprehensión de más de 30 personas por diversas infracciones y la recuperación de vehículos sustraídos.
Santa Lucía, Rawson y Capital: los puntos calientes de los operativos policiales
Durante la jornada del miércoles, diferentes unidades policiales desplegaron dispositivos de prevención en diversos departamentos.