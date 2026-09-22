Avanza el "Plan 50 Cuadras" y este martes continúa el corte en calle Sarmiento

Las tareas forman parte del plan de renovación y mejoramiento de la infraestructura vial que se ejecuta en distintos sectores del área céntrica.

Durante la jornada, se solicita a conductores y vecinos circular con precaución, respetar la señalización vigente y utilizar vías alternativas, con el objetivo de facilitar el desarrollo de los trabajos y evitar demoras en la circulación.