La Municipalidad de la Ciudad informó que este martes 22 de septiembre continuará la interrupción del tránsito en calle Sarmiento, en el tramo comprendido entre avenida Ignacio de la Roza y Santa Fe, en el marco de los trabajos correspondientes al Plan 50 Cuadras – Microcentro.
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Avanza el "Plan 50 Cuadras" y este martes continúa el corte en calle Sarmiento
La interrupción del tránsito se mantendrá entre avenida Ignacio de la Roza y Santa Fe, debido al avance de las obras de infraestructura vial.