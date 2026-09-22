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Avanza el "Plan 50 Cuadras" y este martes continúa el corte en calle Sarmiento

La interrupción del tránsito se mantendrá entre avenida Ignacio de la Roza y Santa Fe, debido al avance de las obras de infraestructura vial.

La Municipalidad de la Ciudad informó que este martes 22 de septiembre continuará la interrupción del tránsito en calle Sarmiento, en el tramo comprendido entre avenida Ignacio de la Roza y Santa Fe, en el marco de los trabajos correspondientes al Plan 50 Cuadras – Microcentro.

Las tareas forman parte del plan de renovación y mejoramiento de la infraestructura vial que se ejecuta en distintos sectores del área céntrica.

Durante la jornada, se solicita a conductores y vecinos circular con precaución, respetar la señalización vigente y utilizar vías alternativas, con el objetivo de facilitar el desarrollo de los trabajos y evitar demoras en la circulación.

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Desde el Municipio agradecieron la comprensión de los vecinos ante los inconvenientes que puedan ocasionarse y destacaron el acompañamiento de la comunidad durante la ejecución de esta obra.

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