Hualilán y empresas contratistas realizaron aportes educativos a la EPET N°9 de Ullum

“Creemos que fortalecer la educación es una de las formas más concretas de construir comunidad y generar oportunidades a futuro. Desde Hualilán trabajamos junto a nuestras empresas contratistas para acompañar a las instituciones educativas y aportar herramientas que contribuyan a la formación de los jóvenes de Ullum”, expresó Sonia Delgado, directora ejecutiva de Challenger Gold y presidenta de Golden Mining.

En este marco, se concretaron distintos aportes por parte de las empresas participantes. ARMEGON entregó equipamiento para laboratorio y pizarras para aulas; FRAM Servicios aportó calculadoras científicas y elementos de uso escolar; mientras que THOR contribuyó con un kit completo de materiales para el área de Educación Física.

Estas acciones reflejan el trabajo conjunto entre Hualilán, sus contratistas y las instituciones educativas, consolidando un modelo de articulación entre el sector productivo y la comunidad con impacto directo en el desarrollo local.