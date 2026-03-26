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Hualilán y empresas contratistas realizaron aportes educativos a la EPET N°9 de Ullum

La actividad se enmarca en el Programa de Relacionamiento Comunitario y Contenido Local con Contratistas, impulsado por Hualilán, que promueve el compromiso de los proveedores con el desarrollo social y educativo del  departamento.

En el marco del programa “Vuelta a la Escuela”, Hualilán llevó adelante una nueva acción de acompañamiento a la comunidad educativa del departamento Ullum, con la entrega de útiles, materiales y equipamiento destinada a fortalecer el proceso de aprendizaje de más de 100 alumnos.

La iniciativa se desarrolló en la Escuela de Educación Técnica EPET N° 9, con la participación de empresas contratistas vinculadas a Hualilán que se sumaron con aportes orientados a mejorar los recursos pedagógicos y deportivos de la institución.

La actividad se enmarca en el Programa de Relacionamiento Comunitario y Contenido Local con Contratistas, impulsado por Hualilán, que promueve el compromiso de los proveedores con el desarrollo social y educativo del departamento, además de fomentar el empleo local y la inversión en la comunidad.

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“Creemos que fortalecer la educación es una de las formas más concretas de construir comunidad y generar oportunidades a futuro. Desde Hualilán trabajamos junto a nuestras empresas contratistas para acompañar a las instituciones educativas y aportar herramientas que contribuyan a la formación de los jóvenes de Ullum”, expresó Sonia Delgado, directora ejecutiva de Challenger Gold y presidenta de Golden Mining.

En este marco, se concretaron distintos aportes por parte de las empresas participantes. ARMEGON entregó equipamiento para laboratorio y pizarras para aulas; FRAM Servicios aportó calculadoras científicas y elementos de uso escolar; mientras que THOR contribuyó con un kit completo de materiales para el área de Educación Física.

Estas acciones reflejan el trabajo conjunto entre Hualilán, sus contratistas y las instituciones educativas, consolidando un modelo de articulación entre el sector productivo y la comunidad con impacto directo en el desarrollo local.

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