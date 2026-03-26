En el marco del programa “Vuelta a la Escuela”, Hualilán llevó adelante una nueva acción de acompañamiento a la comunidad educativa del departamento Ullum, con la entrega de útiles, materiales y equipamiento destinada a fortalecer el proceso de aprendizaje de más de 100 alumnos.
Hualilán y empresas contratistas realizaron aportes educativos a la EPET N°9 de Ullum
La actividad se enmarca en el Programa de Relacionamiento Comunitario y Contenido Local con Contratistas, impulsado por Hualilán, que promueve el compromiso de los proveedores con el desarrollo social y educativo del departamento.