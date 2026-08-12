Hualilan cambia de plan: construirá su propia planta de proceso en Ullum

Planta propia y cronograma hacia 2029

El objetivo central de la nueva estrategia es la construcción de una planta de procesamiento propia. Según el comunicado, el cronograma actual apunta a iniciar esa construcción entre fines de 2027 y los primeros meses de 2028, para retomar la producción a principios de 2029. La empresa aclaró que las fechas definitivas se comunicarán solo cuando tengan el nivel de certeza requerido.

Para llegar a esa etapa, Hualilan deberá completar una serie de pasos: obtener permisos, actualizar la prefactibilidad, asegurar financiación y avanzar en las aprobaciones correspondientes, incluyendo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones —RIGI—.

En forma paralela a la transición operativa, la compañía lanzó una campaña de exploración de aproximadamente 35.000 metros de perforación. Los resultados se irán incorporando progresivamente a los modelos geológicos, de recursos y de reservas, con el objetivo de actualizar el conocimiento técnico del yacimiento antes de avanzar en la construcción.

El mensaje de Challenger

La empresa accionista Challenger aprovechó el comunicado para reforzar su compromiso con el proyecto y con San Juan. "Esta transición no significa abandonar el proyecto, significa adaptarlo a la información técnica actualizada, para construir un escenario sostenible en conjunto con las autoridades y la comunidad", señaló la compañía, que definió a Hualilan como un proyecto estratégico con potencial a largo plazo.