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Hualilan cambia de plan: construirá su propia planta de proceso en Ullum

La empresa Hualilan anunció que discontinuará el procesamiento de mineral en Calingasta y avanzará hacia la construcción de su propia planta, prevista para fines de 2027 o principios de 2028, con retorno a la producción estimado para 2029.

La minera Hualilan dio a conocer este miércoles un cambio de estrategia que redefine el rumbo operativo del proyecto en San Juan. La compañía informó que dejará de procesar mineral a través de terceros en Calingasta y orientará sus esfuerzos hacia el desarrollo de infraestructura propia, con el objetivo de llegar a una operación integrada y autónoma.

La decisión fue tomada a partir de información técnica y operativa obtenida durante la fase inicial del procesamiento con terceros, que llevó a la empresa a concluir que el modelo actual no es el más conveniente para el largo plazo.

Para evitar una interrupción abrupta, Hualilan confirmó que la salida del esquema actual será gradual. Durante los próximos cuatro meses, la compañía completará las actividades en curso, almacenará mineral y evaluará alternativas comerciales. En paralelo, buscará reemplazar el modelo de tratamiento con terceros por un acuerdo de compra de mineral con Casposo.

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Planta propia y cronograma hacia 2029

El objetivo central de la nueva estrategia es la construcción de una planta de procesamiento propia. Según el comunicado, el cronograma actual apunta a iniciar esa construcción entre fines de 2027 y los primeros meses de 2028, para retomar la producción a principios de 2029. La empresa aclaró que las fechas definitivas se comunicarán solo cuando tengan el nivel de certeza requerido.

Para llegar a esa etapa, Hualilan deberá completar una serie de pasos: obtener permisos, actualizar la prefactibilidad, asegurar financiación y avanzar en las aprobaciones correspondientes, incluyendo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones —RIGI—.

En forma paralela a la transición operativa, la compañía lanzó una campaña de exploración de aproximadamente 35.000 metros de perforación. Los resultados se irán incorporando progresivamente a los modelos geológicos, de recursos y de reservas, con el objetivo de actualizar el conocimiento técnico del yacimiento antes de avanzar en la construcción.

El mensaje de Challenger

La empresa accionista Challenger aprovechó el comunicado para reforzar su compromiso con el proyecto y con San Juan. "Esta transición no significa abandonar el proyecto, significa adaptarlo a la información técnica actualizada, para construir un escenario sostenible en conjunto con las autoridades y la comunidad", señaló la compañía, que definió a Hualilan como un proyecto estratégico con potencial a largo plazo.

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