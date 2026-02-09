Histórico cierre de la Fiesta de la Destreza Criolla: 65 mil personas en Rawson

Por otro lado, el escenario La Peña fue testigo de un emotivo homenaje al Chango Huaqueño, declarado de interés departamental por su trayectoria y aporte cultural.

Premiación de destrezas criollas

Las jineteadas reafirmaron el espíritu tradicional del festival con un alto nivel competitivo. Los ganadores del campeonato fueron:

Categoría Crina : 1° puesto Gabriel Yavel, 2° puesto José Romero, 3° puesto Fernando Agüero.

Categoría Gurupa : 1° puesto Luciano Hernández, 2° puesto Gabriel Castro, 3° puesto Leonel Flores.

Categoría Bastos: 1° puesto Sabino Garrido, 2° puesto Marcos López, 3° puesto Santino Castro.

En el campeonato provincial, Fernando Agüero se consagró campeón en Broche de Oro Grupa y Facundo Asís en Broche de Oro Basto.

Impacto y proyección a los 25 años

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, destacó que la fiesta cumplió el objetivo de "ordenar, jerarquizar y proyectar" el evento como estratégico para la ciudad. Munisaga resaltó el impacto positivo en el turismo, el trabajo para emprendedores y el fortalecimiento de la identidad cultural.

Como antesala a la edición aniversario, se presentó oficialmente el Poncho Rawsino en el escenario del Sunset Gaucho, símbolo que acompañará la celebración de los 25 años del festival.