Histórico cierre de la Fiesta de la Destreza Criolla: 65 mil personas en Rawson

Con un balance sumamente positivo, el evento culminó este fin de semana en el Predio Gaucho José Dolores, consolidándose como un hito cultural en la provincia.

La edición XXIV de la Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore finalizó con un éxito rotundo, alcanzando una cifra récord de 65 mil asistentes a lo largo de los tres días. La última jornada fue multitudinaria, reuniendo a más de 25 mil personas en el Predio Gaucho José Dolores.

Grilla artística y homenaje cultural

El escenario mayor ofreció un espectáculo de primer nivel que se extendió hasta la madrugada. La grilla incluyó las actuaciones de Viajeros, La Nota, Omega y Hugo Flores, quien conquistó al público con sus éxitos. El punto culminante fue la presentación de Paquito Ocaño, reconocido artista del Festival de Jesús María, seguido por el cierre a cargo del DJ Johni Monzón.

Por otro lado, el escenario La Peña fue testigo de un emotivo homenaje al Chango Huaqueño, declarado de interés departamental por su trayectoria y aporte cultural.

Premiación de destrezas criollas

Las jineteadas reafirmaron el espíritu tradicional del festival con un alto nivel competitivo. Los ganadores del campeonato fueron:

  • Categoría Crina: 1° puesto Gabriel Yavel, 2° puesto José Romero, 3° puesto Fernando Agüero.

  • Categoría Gurupa: 1° puesto Luciano Hernández, 2° puesto Gabriel Castro, 3° puesto Leonel Flores.

  • Categoría Bastos: 1° puesto Sabino Garrido, 2° puesto Marcos López, 3° puesto Santino Castro.

En el campeonato provincial, Fernando Agüero se consagró campeón en Broche de Oro Grupa y Facundo Asís en Broche de Oro Basto.

Impacto y proyección a los 25 años

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, destacó que la fiesta cumplió el objetivo de "ordenar, jerarquizar y proyectar" el evento como estratégico para la ciudad. Munisaga resaltó el impacto positivo en el turismo, el trabajo para emprendedores y el fortalecimiento de la identidad cultural.

Como antesala a la edición aniversario, se presentó oficialmente el Poncho Rawsino en el escenario del Sunset Gaucho, símbolo que acompañará la celebración de los 25 años del festival.

