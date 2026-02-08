Fiesta de la Destreza Criolla: 30 mil personas en la segunda noche

Durante su mensaje, el interventor de la Federación Gaucha Sanjuanina, Andrés López, expresó: “En nombre de la Federación Gaucha Sanjuanina quiero agradecer a todo el público presente, a las agrupaciones gauchas y a los centros tradicionalistas que hoy nos acompañan en este evento tan importante. Agradecer principalmente a nuestro gobernador, el doctor Marcelo Orrego, por trabajar cerca del gauchaje, por nuestras tradiciones y nuestra cultura; al ministro de Turismo y Cultura, Guido Romero, y al Intendente de Rawson, Carlos Munisaga, por permitirnos ser parte de esta organización tan importante para el mundo del gauchaje. Hoy demostramos con hechos que el gauchaje está unido y que la unión hace la fuerza.”

Por su parte, el Intendente de Rawson, Carlos Munisaga, destacó la masiva convocatoria y el valor cultural del festival: “Es una alegría enorme ver hoy colmado nuestro campo de jineteadas y el Predio Gaucho José Dolores. Esto es gracias a la convocatoria del público, del gauchaje y de las familias que hacen gala de los valores, las tradiciones y nuestra argentinidad. Agradezco especialmente a la Federación Gaucha Sanjuanina, a todas las agrupaciones que llegaron desde distintos rincones de San Juan y al gobernador Marcelo Orrego, que siempre acompaña este festival nacional. Gracias a todos los que hacen posible este evento para que quede grabado en la memoria de cada sanjuanino.”

En tanto, el Gobernador Marcelo Orrego puso en valor el crecimiento sostenido de la fiesta y su impacto cultural: “Es la tercera vez que vengo como gobernador y he visto a gran escala su crecimiento. Ver a tantos niños y familias transmitir esta cultura que nos dejaron nuestros gauchos es construir patria todos los días. Este festival se ha transformado en un evento extraordinario, con múltiples expresiones culturales, gastronómicas y musicales, que nos llena de orgullo a los sanjuaninos. Nuestra identidad se construye unidos, disfrutando de estos acontecimientos.”

Lo que se viene: gran cierre de la tercera y última jornada

La fiesta finalizará este domingo 8 de febrero, con una programación de primer nivel en el Escenario Mayor, combinando destreza criolla, música y danza:

19:00 hs: Jineteada

21:30 hs: Presentación oficial del Poncho Rawsino, con intervención artística

22:00 hs: Viajeros

22:45 hs: Jineteada

23:15 hs: La Nota

00:00 hs: Omega

01:20 hs: Academia Dalcas

01:30 hs: Paquito Ocaño (Consagración Festival de Jesús María)

02:30 hs: DJ Johni Monzón (Festival Jesús María)

Con tres escenarios, propuestas culturales y gastronómicas, y una convocatoria histórica, la Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore sigue escribiendo páginas memorables, reafirmando a Rawson como epicentro de la tradición, el encuentro y la identidad sanjuanina.

Entradas, accesos y servicios

Continúa vigente la venta online de entradas, disponible hasta previo al ingreso de cada jornada. Los códigos QR pueden adquirirse a través de Lito, el Asistente Virtual de WhatsApp, al 264 570 2020, con un máximo de 10 entradas por persona.

- Entrada anticipada: $6.000

- Entrada en boletería: $10.000

Ingresan sin cargo:

- Menores de 12 años

- Personas con discapacidad (presentando CUD)

- Residentes de Médano de Oro, Colonia Sarmiento, Colonia Rodas y Cerrillo Barboza (con DNI y ticket)

Descuentos:

- Jubilados y mayores de 70 años: 50% de descuento (con DNI y credencial)

Estacionamiento:

- Autos: $3.000

- Motos: $2.000

Todos deberán contar con su ticket para el ingreso, excepto menores de 12 años.

Para llegar al predio se disponen dos derivaciones vehiculares:

- Por RP N° 155 (Agustín Gómez) hasta calle América

- Por calle Gral. Acha hasta Santa Teresita o calle 6, luego Alfonso XIII, calle 5 vieja y finalmente calle América.