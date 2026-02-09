El Paso de Agua Negra habilitado hasta las 17

Asimismo, se difundió un listado de teléfonos de utilidad para los usuarios que transiten por el corredor internacional. Entre ellos, el Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional, disponible de lunes a viernes de 9 a 18 horas, a través de las líneas 0800-222-6272 y 0800-333-0073.

Por consultas institucionales, el Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales atiende en los teléfonos (+54) 264 4307246, 4307251 y 4307208, y en el correo electrónico [email protected].

En Chile, el Consulado General de la República Argentina en Valparaíso se encuentra disponible en los teléfonos (+56) 32 2217419, 2213691 y 2745539, con guardia para emergencias en el (+56) 9 93238104. La sede funciona en Blanco 625, 5º piso, oficina 53, y atiende de 9 a 17 horas.

También se recuerda que ante cualquier situación de seguridad vial o control fronterizo se puede contactar a Gendarmería Nacional Argentina: Guardia de Prevención de la Sección Las Flores, al (+54) 2647 497002, y al Escuadrón 25 Jáchal, al (+54) 2647 420473.

Para cuestiones vinculadas al estado de las rutas, la Dirección Nacional de Vialidad dispone de los teléfonos (+54) 264 4213534, 4212966 y 4212532, y del correo [email protected]. En tanto, ante emergencias de salud, se encuentra disponible el Hospital Tomás Perón de Rodeo, departamento Iglesia, a través del número 107.

Finalmente, se recordó que para comunicarse telefónicamente desde Argentina hacia Chile se debe marcar (+56), seguido del código de zona y el número correspondiente. En el caso de llamadas a teléfonos celulares, se debe anteponer (+56)(9) antes del número.