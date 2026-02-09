"
El Paso de Agua Negra habilitado hasta las 17

El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó que el Paso Internacional por Agua Negra, ubicado sobre la Ruta Nacional 150, se encuentra habilitado para la circulación vehicular en el horario de 07:00 a 17:00 horas.

Desde la cartera provincial recomendaron a los conductores transitar con luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad y extremar las medidas de precaución durante todo el trayecto, teniendo en cuenta las características del camino y las condiciones propias de la zona cordillerana.

Las autoridades recordaron que la información actualizada sobre el estado del paso puede consultarse en el sitio web oficial: aguanegra.sanjuan.gob.ar, donde se publican novedades operativas, condiciones climáticas y eventuales modificaciones en los horarios de habilitación.

Asimismo, se difundió un listado de teléfonos de utilidad para los usuarios que transiten por el corredor internacional. Entre ellos, el Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional, disponible de lunes a viernes de 9 a 18 horas, a través de las líneas 0800-222-6272 y 0800-333-0073.

Por consultas institucionales, el Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales atiende en los teléfonos (+54) 264 4307246, 4307251 y 4307208, y en el correo electrónico [email protected].

En Chile, el Consulado General de la República Argentina en Valparaíso se encuentra disponible en los teléfonos (+56) 32 2217419, 2213691 y 2745539, con guardia para emergencias en el (+56) 9 93238104. La sede funciona en Blanco 625, 5º piso, oficina 53, y atiende de 9 a 17 horas.

También se recuerda que ante cualquier situación de seguridad vial o control fronterizo se puede contactar a Gendarmería Nacional Argentina: Guardia de Prevención de la Sección Las Flores, al (+54) 2647 497002, y al Escuadrón 25 Jáchal, al (+54) 2647 420473.

Para cuestiones vinculadas al estado de las rutas, la Dirección Nacional de Vialidad dispone de los teléfonos (+54) 264 4213534, 4212966 y 4212532, y del correo [email protected]. En tanto, ante emergencias de salud, se encuentra disponible el Hospital Tomás Perón de Rodeo, departamento Iglesia, a través del número 107.

Finalmente, se recordó que para comunicarse telefónicamente desde Argentina hacia Chile se debe marcar (+56), seguido del código de zona y el número correspondiente. En el caso de llamadas a teléfonos celulares, se debe anteponer (+56)(9) antes del número.

