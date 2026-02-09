"
El fin del "boom" de compras en Chile: la ropa en San Juan busca recuperar terreno

El aumento de precios en el exterior cambió la tendencia del verano y las maletas ya no regresan tan cargadas.

El escenario comercial para el rubro textil en San Juan está atravesando una transformación significativa. Tras un año pasado marcado por una fuerte tendencia de compras en el país vecino, el panorama actual muestra una desaceleración en esta modalidad. Leo Borgogno, dueño de un comercio textil con más de 20 años de trayectoria y conocedor histórico del mercado local, analizó esta coyuntura.

Según Borgogno, el "boom" de compras en Chile ha disminuido debido a un aumento de precios en el exterior que ha modificado el comportamiento de los consumidores durante esta temporada de verano. "La proyección es buena porque la gente que viajó a Chile vino con las maletas cargadas, supercargadas, pero este año no sucedió". Actualmente, el análisis indica que, al cambio actual, no resulta conveniente comprar en el país vecino, salvo en oportunidades de liquidación.

Por otra parte y más allá de los precios y en base a las declaraciones de Patricia Bullrich, Borgogno señaló las complejidades técnicas y de calidad al comprar ropa a distancia o a través de aplicaciones. El comerciante advirtió sobre las diferencias en el tallaje, mencionando que "un talle L en Argentina no es lo mismo que en China o EE.UU.", lo que lleva a decepciones cuando se recibe la prenda y no se puede verificar la calidad del material a través de un video.

El panorama local también presenta desafíos estructurales. Borgogno destacó la alta carga impositiva en Argentina y los elevados costos financieros por el uso de tarjetas de crédito o débito. Además, mencionó la "atomización del mercado", donde particulares importan ropa para venderla entre conocidos, afectando al comerciante instalado.

A pesar de las dificultades, el sector busca recuperar terreno mediante estrategias de precios competitivos. "Si liquidamos debería funcionar la venta y tenemos hace tres semanas los carteles de liquidación". El enfoque actual de los comerciantes es mantener precios bajos con un margen mínimo de remarcación para sostener el consumo local.

