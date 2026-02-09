El fin del "boom" de compras en Chile: la ropa en San Juan busca recuperar terreno

Según Borgogno, el "boom" de compras en Chile ha disminuido debido a un aumento de precios en el exterior que ha modificado el comportamiento de los consumidores durante esta temporada de verano. "La proyección es buena porque la gente que viajó a Chile vino con las maletas cargadas, supercargadas, pero este año no sucedió". Actualmente, el análisis indica que, al cambio actual, no resulta conveniente comprar en el país vecino, salvo en oportunidades de liquidación.

liquidaciones

Por otra parte y más allá de los precios y en base a las declaraciones de Patricia Bullrich, Borgogno señaló las complejidades técnicas y de calidad al comprar ropa a distancia o a través de aplicaciones. El comerciante advirtió sobre las diferencias en el tallaje, mencionando que "un talle L en Argentina no es lo mismo que en China o EE.UU.", lo que lleva a decepciones cuando se recibe la prenda y no se puede verificar la calidad del material a través de un video.