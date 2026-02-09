El escenario comercial para el rubro textil en San Juan está atravesando una transformación significativa. Tras un año pasado marcado por una fuerte tendencia de compras en el país vecino, el panorama actual muestra una desaceleración en esta modalidad. Leo Borgogno, dueño de un comercio textil con más de 20 años de trayectoria y conocedor histórico del mercado local, analizó esta coyuntura.
El fin del "boom" de compras en Chile: la ropa en San Juan busca recuperar terreno
El aumento de precios en el exterior cambió la tendencia del verano y las maletas ya no regresan tan cargadas.