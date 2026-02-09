"
Trump contra Bud Bunny: "Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo"

“El espectáculo del descanso del Super Bowl es absolutamente lamentable, uno de los peores de todos los tiempos. Es absurdo, una afrenta a la grandeza de Estados Unidos", afirmó el presidente de EEUU

Donald Trump ha atacado frontalmente la actuación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl, al que calificó como “una afrenta a la grandeza de Estados Unidos”. El presidente estadounidense utilizó su red social, Truth Social, para expresar su rechazo pocos minutos después de finalizar el concierto.

“Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo”, escribió el mandatario en referencia a un espectáculo interpretado casi íntegramente en español, una lengua hablada por más de 41 millones de personas en Estados Unidos, según datos oficiales. Trump criticó duramente el uso del idioma y el enfoque artístico del show, aunque el cantante puertorriqueño evitó cualquier mención directa al presidente o a su política migratoria durante la actuación.

En otro mensaje, el jefe de la Casa Blanca fue todavía más contundente: “El espectáculo del descanso del Super Bowl es absolutamente lamentable, uno de los peores de todos los tiempos. Es absurdo, una afrenta a la grandeza de Estados Unidos, y no refleja en absoluto nuestros valores de éxito, creatividad y excelencia”. Además, calificó la coreografía como “repugnante”, señalando que no era apropiada para los niños que seguían el evento desde distintos puntos del país y del mundo.

Trump también acusó a los medios de comunicación de respaldar el show de forma acrítica. “Este ‘espectáculo’ es una auténtica bofetada para nuestro país (…) y, sin embargo, recibirá excelentes críticas por parte de los medios que difunden noticias falsas, porque no tienen ni idea de lo que ocurre en el mundo real”, añadió en su publicación.

La actuación de Bad Bunny llegó solo una semana después de que el artista ganara el Grammy al mejor álbum del año. Durante el espectáculo, compartió escenario con figuras como Lady Gaga y Ricky Martin. Vestido completamente de blanco, el cantante portó un balón ovalado con el mensaje: “Juntos, somos América”, en una clara reivindicación de la diversidad y la inclusión.

El cierre del concierto estuvo marcado por una potente imagen simbólica, con banderas de todo el continente americano desplegadas en el escenario y un mensaje proyectado en la pantalla gigante del estadio de Santa Clara: “Sólo el amor es más fuerte que el odio”.

Más allá de la Super Bowl, Trump también aprovechó la jornada para cargar contra el esquiador olímpico estadounidense Hunter Hess, a quien calificó de “auténtico perdedor” después de que el deportista confesara sentir “emociones encontradas” al representar a su país en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milan-Cortina.

Hess había asegurado que competir bajo la bandera estadounidense le resultaba “un poco difícil” en el actual clima político, afirmando que su motivación era representar a sus amigos, su familia y “las cosas buenas de Estados Unidos”. Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata del presidente, que escribió que era “muy difícil animar a alguien así” y remató su mensaje con su habitual lema: “MAKE AMERICA GREAT AGAIN!”.

