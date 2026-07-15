Horarios del partido: 16:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 15:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 14:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 14:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 21:00 (España).
San Juan 8 > Ovación > Atlanta
Semifinal en Atlanta: abrieron las puertas para Argentina-Inglaterra
El partido comienza a las 16 pero las formaciones aún no fueron confirmadas. Scaloni realizó varias pruebas en las últimas dos prácticas y evalúa un cambio táctico