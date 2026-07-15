Semifinal en Atlanta: abrieron las puertas para Argentina-Inglaterra

Televisación: DSports (Latinoamérica) / TV Pública, Telefe, DSports, Disney+ y Paramount (Argentina) / DAZN y RTVE (España) / Canal 5, ViX, TUDN, TV Azteca, Canal 9 y Las Estrellas (México) / DSports (Perú) / Win Sports, Caracol TV y RCN TV (Colombia) / DSports y Teleamazonas (Ecuador) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / Peacock, FOX, FOX One y Telemundo (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).