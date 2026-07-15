Mario Fernández: "La entrada sale entre 2.500 y 3.000 dólares"

Seguridad extrema y un ingreso en paz

De cara a un partido de altísima sensibilidad folclórica e histórica, la organización dispuso un amplísimo operativo de seguridad. A pesar de los rigurosos controles, Mario Fernández destacó que la previa se desarrolla en absoluta calma: "Los hinchas argentinos ingresaron cantando y de manera muy tranquila", detalló sobre el comportamiento de los simpatizantes en los accesos.

Una marea albiceleste con tonada global

Una de las grandes particularidades de esta jornada en Estados Unidos es la composición de la hinchada. Si bien hay miles de compatriotas que viajaron, Mario Fernández señaló un detalle llamativo sobre la masa de seguidores de la Scaloneta: "Hay una particularidad: muchas de las camisetas de Argentina no las llevan argentinos, sino que son de público latino y de los propios de Estados Unidos" que se sumaron a alentar al equipo nacional.