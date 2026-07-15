La expectativa es total en la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, y los sanjuaninos lo viven de primera mano a través de la cobertura de sanjuan8.com y Canal 8. Desde el lugar de los hechos, el periodista y enviado especial Mario Fernández relató los detalles de un ambiente vibrante pero fuertemente custodiado en las inmediaciones del estadio.
Mario Fernández: "La entrada sale entre 2.500 y 3.000 dólares"
Desde Atlanta, el enviado especial de Canal 8 y sanjuan8.com relató el drama de los miles de argentinos que viajaron sin ticket y se topan con una reventa a precios astronómicos.