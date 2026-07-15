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Mario Fernández: "La entrada sale entre 2.500 y 3.000 dólares"

Desde Atlanta, el enviado especial de Canal 8 y sanjuan8.com relató el drama de los miles de argentinos que viajaron sin ticket y se topan con una reventa a precios astronómicos.

La expectativa es total en la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, y los sanjuaninos lo viven de primera mano a través de la cobertura de sanjuan8.com y Canal 8. Desde el lugar de los hechos, el periodista y enviado especial Mario Fernández relató los detalles de un ambiente vibrante pero fuertemente custodiado en las inmediaciones del estadio.

Seguridad extrema y un ingreso en paz

De cara a un partido de altísima sensibilidad folclórica e histórica, la organización dispuso un amplísimo operativo de seguridad. A pesar de los rigurosos controles, Mario Fernández destacó que la previa se desarrolla en absoluta calma: "Los hinchas argentinos ingresaron cantando y de manera muy tranquila", detalló sobre el comportamiento de los simpatizantes en los accesos.

Una marea albiceleste con tonada global

Una de las grandes particularidades de esta jornada en Estados Unidos es la composición de la hinchada. Si bien hay miles de compatriotas que viajaron, Mario Fernández señaló un detalle llamativo sobre la masa de seguidores de la Scaloneta: "Hay una particularidad: muchas de las camisetas de Argentina no las llevan argentinos, sino que son de público latino y de los propios de Estados Unidos" que se sumaron a alentar al equipo nacional.

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El drama de las entradas: furor y reventa imposible

La nota preocupante de la tarde la dan los miles de argentinos que viajaron hasta Atlanta con la ilusión de conseguir un pase a último momento, aunque la realidad económica de la reventa les puso un freno durísimo.

Fernández advirtió sobre la enorme cantidad de fanáticos que se quedaron afuera de las puertas del estadio: "Hay muchos argentinos sin ticket porque se fue más de lo esperado". Al momento de ponerle cifras a la reventa de las de las localidades, el periodista fue tajante: "La entrada sale entre 2.500 y 3.000 dólares; está muy complicado poder comprarlas", graficó sobre el inaccesible costo para ver el histórico partido de semis.

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