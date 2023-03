Hidráulica habilitó la boleta del servicio 2023 e incorporó nuevos medios de pagos

Además, en búsqueda de sumar a la protección del ambiente y avanzar hacia una gestión más sustentable, este año no se imprimirán las boletas para su distribución en los distintos departamentos de la Provincia. Los usuarios podrán optar por pagar sus obligaciones a través de la web de Hidráulica -con Plus Pagos- o bien imprimir la boleta en forma particular y abonar en cualquier sucursal de San Juan Servicios de la Provincia. Otra opción es adherir el servicio al homebanking a través de la agenda de pagos de la Red Link.