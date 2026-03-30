El Ministerio de Gobierno informó sobre el cierre del plazo para el uso de las credenciales diseñadas para identificar a usuarios del Boleto Estudiantil y Docente Gratuito durante el ciclo 2025. A partir del día 1 de abril, dichas credenciales no serán válidas, y las personas que tengan el Boleto Gratuito podrán aprovecharlo simplemente con su SUBE personal, tanto física como digital.
Hasta este martes se podrá viajar con la credencial escolar del 2025
A partir del día 1 de abril, dichas credenciales no serán válidas, y las personas que tengan el Boleto Gratuito podrán aprovecharlo simplemente con su SUBE personal, tanto física como digital.