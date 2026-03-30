Hasta este martes se podrá viajar con la credencial escolar del 2025

El beneficio del pasaje sin costo le corresponde a cualquier estudiante y docente perteneciente a la educación formal, que aparezca en los padrones del Ministerio de Educación o de universidades nacionales.

¿A quienes no les corresponde el Boleto Gratuito?

El Boleto Escolar y Docente Gratuito no alcanza a quienes estén cursando o dictando clases en establecimientos de educación no formal no comprendidos por el Ministerio de Educación, como por ejemplo institutos de danza, cursos idiomáticos, entre otros.

Quienes continúan utilizando la credencial para acceder al Boleto Gratuito

Los estudiantes y docentes que se trasladen a departamentos alejados (Jáchal, Iglesia, Valle Fértil y Calingasta) deberán presentar la credencial perteneciente al periodo 2026 en boletería de las empresas para acceder al Boleto Escolar y Docente Gratuito.

Estas credenciales serán e