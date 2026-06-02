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Martes gris: arrancó con el cielo cubierto y alta humedad en la provincia

La temperatura mínima se ubicó en los 11 grados a primera hora y se espera una máxima de 20°C hacia la tarde. El viento sopla leve desde el sector sur.

El mes de junio avanza con jornadas marcadas por la inestabilidad climática y la presencia de nubosidad. Según el reporte oficial del Servicio Hidrometeorológico Nacional (SHN), este martes 2 de junio comenzó con el cielo completamente cubierto en el Gran San Juan y los departamentos aledaños.

A las 6 de la mañana, el termómetro registró 11.2°C, un inicio levemente menos gélido que en días anteriores, aunque la humedad se ubicó en el 81%, aportando una sensación de frescura húmeda en el ambiente. Por su parte, la presión atmosférica marcó 948.5 hPa, la visibilidad es normal (15 kilómetros) y el viento sopla de forma leve desde el sector sur a 6 km/h.

De acuerdo al pronóstico extendido para el resto de la jornada, el sol —que asoma a las 08:26 y se ocultará a las 18:38— tendrá una dura batalla con las nubes. Sin embargo, se prevé un ascenso paulatino de la temperatura por la tarde, alcanzando una máxima de 20°C, mientras que la mínima oficial para hoy quedó fijada en 9°C.

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Para el resto de la semana, las condiciones de nubosidad variable y las tardes templadas seguirán predominando en la provincia.

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