El mes de junio avanza con jornadas marcadas por la inestabilidad climática y la presencia de nubosidad. Según el reporte oficial del Servicio Hidrometeorológico Nacional (SHN), este martes 2 de junio comenzó con el cielo completamente cubierto en el Gran San Juan y los departamentos aledaños.
Martes gris: arrancó con el cielo cubierto y alta humedad en la provincia
La temperatura mínima se ubicó en los 11 grados a primera hora y se espera una máxima de 20°C hacia la tarde. El viento sopla leve desde el sector sur.