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Todos los fines de semana se registran estas conductas en la Pampa del Leoncito

A la denuncia del intendente Sebastián Carbajal se sumó la Cámara Empresaria local. Revelaron que el vehículo es una Toyota 4x2 que empeoró las huellas al patinar.

El escándalo y la indignación por el daño ambiental en la Pampa del Leoncito no paran de crecer en San Juan. Luego de que una camioneta quedara completamente encajada a 1,5 kilómetros hacia el interior del Barreal Blanco, las reacciones institucionales no se hicieron esperar frente a un impacto que podría tardar un siglo en borrarse.

El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, calificó lo sucedido como "penoso y preocupante" y confirmó que buscarán llevar al conductor mendocino a la Justicia penal, además de impulsar un proyecto de ley para endurecer las sanciones. "Esta camioneta dañó en 25 centímetros de profundidad. Para que se recupere la pampa se va a necesitar que pasen 100 años", advirtió el jefe comunal.

"Hacernos conocidos por esto es lamentable"

A los reclamos de la intendencia se sumó la voz de Luis González, integrante de la Cámara Empresaria de Calingasta, quien expresó la amargura que reina en el sector turístico y comercial del departamento. "Queremos generar conciencia porque la verdad que hacernos conocidos por esto es lamentable", sostuvo en diálogo con sanjuan8.com.

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González aclaró un detalle clave sobre la movilidad involucrada: no se trataba de un vehículo con tracción integral, sino de una Toyota 4x2, lo que provocó una huella aún más agresiva. "La potencia del motor se fue a las ruedas de atrás y ha patinado, lo que empeoró la situación. Que la Pampa esté mojada es lo mejor que puede pasar, el problema es que entre una persona con desconocimiento", explicó.

El empresario también planteó que el histórico lugar necesita repensar su esquema de protección y acceso: "La Pampa tiene 9 kilómetros de largo por 4 kilómetros de ancho, es muy difícil controlar y tiene varios ingresos. Quizás habría que dejar dos entradas y más cartelería, porque por donde ellos entraron no hay cartel".

Respecto a la extracción del vehículo se transformó en un dolor de cabeza logístico y ambiental. Las huellas de 25 centímetros de profundidad impiden ingresar con grúas u otros vehículos pesados, ya que el suelo está blando, helado y lleno de barro.

"Va a pasar mucho tiempo para que saquen la camioneta. No se puede colocar otro vehículo; la opción sería sacarla con un helicóptero, aunque no sé si hay un equipo en San Juan de ese porte", evaluó González sobre el dilema que hoy analizan la Justicia y la Secretaría de Ambiente.

"Somos hijos del rigor": piden multas millonarias

El referente empresarial cargó además contra las conductas desaprensivas que se repiten con frecuencia en el parque natural. "Hay de todo. Hay gente a la que se le indica que no haga trompitos y los hace igual, son transgresores de las reglas. Siempre hay un vivo que se pone a hacer trompitos porque somos hijos del rigor. Es de todos los fines de semana: vienen en 4x4, 4x2, autos o motos. No se puede estar como con niños; la Pampa es un ícono y hay que cuidarlo", disparó.

Por el hecho ya se radicaron dos denuncias formales: una presentada por la Municipalidad de Calingasta y otra por la empresa prestadora del servicio de carrovelismo en la zona. "Las multas tienen que ser millonarias", sentenció González. Mientras tanto, la causa tramita en el Juzgado de Paz de Calingasta y la camioneta sigue bajo custodia policial en medio de la Pampa.

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