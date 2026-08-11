Oficial: los hospitales deberán cobrar la atención a extranjeros no residentes

La resolución del ministro Mario Lugones pone en marcha los lineamientos previstos en el DNU 366/2025 del Poder Ejecutivo Nacional. La normativa establece dos vías para la recuperación de costos en el caso de pacientes no residentes:

Con seguro de salud: El centro médico le facturará el costo de las prestaciones de forma directa a la compañía de seguro o asistencia al viajero.

Sin seguro de salud: El paciente deberá abonar el valor del servicio de manera previa a la atención.

Excepciones y atención de urgencia

La reglamentación aclara que los extranjeros que cuenten con residencia permanente mantendrán el mismo acceso y gratuidad en el sistema de salud nacional que los ciudadanos argentinos, debiendo acreditar su condición con el Documento Nacional de Identidad (DNI).