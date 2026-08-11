El Ministerio de Salud de la Nación reglamentó el procedimiento para que los hospitales públicos bajo la órbita del Estado Nacional comiencen a cobrar las prestaciones médicas a personas extranjeras que no posean residencia en el país.
Oficial: los hospitales deberán cobrar la atención a extranjeros no residentes
La medida publicada por el Ministerio de Salud aplica a establecimientos de la Nación y establece dos vías de pago. La atención de urgencias y la situación de los residentes permanentes se mantienen sin cambios.