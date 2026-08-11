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¿Fórmula 1 en 2027? Nico Varrone habló de su futuro

El piloto argentino Nico Varrone, que atraviesa su primera temporada en la Fórmula 2, aseguró que “no es descabellado” pensar en un test en la máxima categoría.

Nicolás Varrone atraviesa en 2026 su primera temporada en la Fórmula 2 y, mientras todavía resta buena parte del campeonato, ya comienza a pensar en cómo continuará su carrera deportiva durante el próximo año.

El piloto de Ingeniero Maschwitz compite para Van Amersfoort Racing y, luego de las primeras nueve fechas, se ubica 19° en el campeonato con 14 puntos. Además, cuando el calendario se lo permite, mantiene sus compromisos en competencias de resistencia y GT vinculados a General Motors y Corvette.

En una entrevista con Carburando Radio, Varrone reconoció que su futuro para 2027 está completamente abierto y enumeró las distintas categorías que aparecen dentro de sus posibilidades.

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“Nada está descartado: IndyCar, F2, F1, IMSA, WEC. Está todo sobre la mesa. Hay que ver un montón de cosas, qué es lo mejor para mi carrera. Hay muchas opciones, muchas cosas. Es muy difícil planear algo”, aseguró.

En ese sentido, recordó cómo apareció la oportunidad de desembarcar en la Fórmula 2: “Lo de Fórmula 2, el año pasado, fue literalmente de un día para el otro. Salió cuando parecía todo caído”.

A pesar de su presente en monoplazas, Varrone reconoció que las competencias de resistencia continúan siendo una de sus grandes preferencias.

“En estos meses pasan muchas cosas y, sin dudas que, para la gente que me pregunta qué me gustaría hacer, IMSA. Me gusta muchísimo como piloto, si hay un Corvette, poder hacer las carreras de Endurance, pero también si salen otras cosas por ahí mejores…”, explicó.

Sin embargo, la declaración más resonante llegó cuando se refirió a la posibilidad de acercarse a la Fórmula 1.

“Eso no quiere decir que me bajo de la Fórmula 1. Este año estoy haciendo Corvette y F2. No es descabellado pensar en una prueba, un test de F1”, afirmó.

De todas maneras, el argentino dejó en claro que para que esa posibilidad pueda tomar fuerza primero deberá mejorar sus resultados en la segunda mitad de la temporada de Fórmula 2.

“Antes de eso, tenemos que hacer una buena segunda parte del año en F2 para que se puedan abrir esas puertas”, concluyó.

FUENTE: TyC Sports

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