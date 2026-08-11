¿Fórmula 1 en 2027? Nico Varrone habló de su futuro

“Nada está descartado: IndyCar, F2, F1, IMSA, WEC. Está todo sobre la mesa. Hay que ver un montón de cosas, qué es lo mejor para mi carrera. Hay muchas opciones, muchas cosas. Es muy difícil planear algo”, aseguró.

En ese sentido, recordó cómo apareció la oportunidad de desembarcar en la Fórmula 2: “Lo de Fórmula 2, el año pasado, fue literalmente de un día para el otro. Salió cuando parecía todo caído”.

A pesar de su presente en monoplazas, Varrone reconoció que las competencias de resistencia continúan siendo una de sus grandes preferencias.

“En estos meses pasan muchas cosas y, sin dudas que, para la gente que me pregunta qué me gustaría hacer, IMSA. Me gusta muchísimo como piloto, si hay un Corvette, poder hacer las carreras de Endurance, pero también si salen otras cosas por ahí mejores…”, explicó.

Sin embargo, la declaración más resonante llegó cuando se refirió a la posibilidad de acercarse a la Fórmula 1.

“Eso no quiere decir que me bajo de la Fórmula 1. Este año estoy haciendo Corvette y F2. No es descabellado pensar en una prueba, un test de F1”, afirmó.

De todas maneras, el argentino dejó en claro que para que esa posibilidad pueda tomar fuerza primero deberá mejorar sus resultados en la segunda mitad de la temporada de Fórmula 2.

“Antes de eso, tenemos que hacer una buena segunda parte del año en F2 para que se puedan abrir esas puertas”, concluyó.