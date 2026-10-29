La caja negra del Bell-412 ya fue abierta y la investigación entra en otra etapa

El material incluye parámetros técnicos del vuelo, conversaciones dentro de la cabina y comunicaciones con personal aeronáutico antes y durante el trayecto hacia Valle Fértil.

Por el momento, no trascendieron detalles del contenido de las grabaciones. El próximo paso será el análisis y el cotejo de los registros por parte de los peritos de la JST, que deberán elaborar sus conclusiones técnicas para remitirlas a la Justicia.

Esos datos pueden aportar información sobre lo ocurrido durante el vuelo y ayudar a establecer cómo se produjo el accidente.

Desde las primeras semanas posteriores al siniestro, una de las líneas de investigación estuvo vinculada con las condiciones meteorológicas y las características geográficas de la Sierra de Valle Fértil.

Entre las hipótesis que se analizan figura la posibilidad de que el helicóptero haya impactado contra una formación rocosa en un sector con baja nubosidad o neblina. Según esa conjetura, el impacto habría provocado el desprendimiento de la cola y una posterior pérdida de control de la aeronave.

Sin embargo, ninguna de esas hipótesis fue confirmada como causa definitiva del accidente. Para establecer qué ocurrió, los investigadores deben contrastar los registros de vuelo y las comunicaciones con los restos encontrados en el lugar del impacto y el resto de las pericias realizadas.

La distribución de los restos en el terreno de Ischigualasto también forma parte del análisis. En las semanas posteriores al accidente, la investigación incluyó distintas tareas periciales en la zona, donde incluso permaneció un tubo de nitrógeno de la aeronave a la espera de especialistas para su retiro.

La apertura de la caja negra constituye ahora un nuevo paso para reconstruir la secuencia del vuelo. El resultado de los análisis permitirá determinar qué información puede incorporarse a la investigación judicial y si los registros respaldan o descartan las hipótesis planteadas hasta el momento.

Las siete víctimas de la tragedia

El accidente ocurrió el 29 de julio y provocó la muerte de los siete ocupantes del helicóptero. Entre las víctimas había cuatro integrantes de la estructura de seguridad y emergencias de San Juan.

Murieron Germán Videla, entonces subjefe de la Policía provincial; Rubén Castro, jefe del Departamento Bomberos; Jorge Carbajal, subjefe de esa dependencia; Carlos Heredia, director de Protección Civil; los brigadistas Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, y el piloto Matías Valenzuela.

La investigación continúa con el análisis técnico de la información recuperada. Las conclusiones de los especialistas serán remitidas a la Justicia para avanzar en la determinación de las causas del siniestro.