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Tragedia aérea: harán un inspección ocular y reconstrucción del hecho

Una comisión de Gendarmería Nacional llegará este 13 de noviembre al lugar de la tragedia para realizar una inspección ocular y aportar datos para investigación.

Una comisión de Gendarmería Nacional llegará el próximo 13 de noviembre al Parque Provincial Ischigualasto para realizar una inspección ocular y una reconstrucción del accidente aéreo que provocó la muerte de siete personas el pasado 29 de julio. La medida contará con la participación de peritos especializados y buscará reproducir la secuencia del vuelo desde su salida de Pocito hasta el impacto.

Así lo confirmó el fiscal federal Francisco Maldonado, a Canal 8, y quien explicó que la investigación ya logró recuperar información de las cajas negras del helicóptero Bell 412 EP, matrícula LV-KGR. Entre los datos obtenidos se encuentran parámetros técnicos del vuelo, la trayectoria de la aeronave y las voces y comunicaciones registradas dentro de la cabina.

El material fue enviado a Estados Unidos para su procesamiento, luego fue enviado a la Junta de Seguridad de Transporte que analizarán la información para avanzar en la determinación de las causas del siniestro.

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Maldonado también señaló que ya cuentan con información sobre las condiciones meteorológicas que había en el momento exacto del accidente. Estos elementos serán cotejados con los registros técnicos y las evidencias que se releven durante la inspección en Ischigualasto.

En ese sentido, se dispuso preservar el lugar del impacto para evitar modificaciones en la escena antes de completar las pericias. La reconstrucción de Gendarmería será un paso importante para establecer cómo se desarrolló el vuelo y qué ocurrió antes de que el helicóptero se precipitara.

Mientras tanto, el fiscal aseguró que las familias de las siete víctimas son informadas sobre los avances y las medidas que se llevan adelante en la investigación.

La tragedia ocurrió el 29 de julio y se cobró la vida de Germán Videla, Rubén Castro, Jorge Carbajal, Carlos Heredia, los brigadistas Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, y el piloto Matías Valenzuela.

La inspección prevista para el 13 de noviembre será una instancia clave para reconstruir las circunstancias del accidente y aportar nuevos elementos a una investigación que busca determinar qué provocó la caída de la aeronave.

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