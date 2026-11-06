Tragedia aérea: harán un inspección ocular y reconstrucción del hecho

La caja negra del Bell-412 ya fue abierta y la investigación entra en otra etapa

Maldonado también señaló que ya cuentan con información sobre las condiciones meteorológicas que había en el momento exacto del accidente. Estos elementos serán cotejados con los registros técnicos y las evidencias que se releven durante la inspección en Ischigualasto.

En ese sentido, se dispuso preservar el lugar del impacto para evitar modificaciones en la escena antes de completar las pericias. La reconstrucción de Gendarmería será un paso importante para establecer cómo se desarrolló el vuelo y qué ocurrió antes de que el helicóptero se precipitara.

Mientras tanto, el fiscal aseguró que las familias de las siete víctimas son informadas sobre los avances y las medidas que se llevan adelante en la investigación.

La tragedia ocurrió el 29 de julio y se cobró la vida de Germán Videla, Rubén Castro, Jorge Carbajal, Carlos Heredia, los brigadistas Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, y el piloto Matías Valenzuela.

La inspección prevista para el 13 de noviembre será una instancia clave para reconstruir las circunstancias del accidente y aportar nuevos elementos a una investigación que busca determinar qué provocó la caída de la aeronave.