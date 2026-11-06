Una comisión de Gendarmería Nacional llegará el próximo 13 de noviembre al Parque Provincial Ischigualasto para realizar una inspección ocular y una reconstrucción del accidente aéreo que provocó la muerte de siete personas el pasado 29 de julio. La medida contará con la participación de peritos especializados y buscará reproducir la secuencia del vuelo desde su salida de Pocito hasta el impacto.
Tragedia aérea: harán un inspección ocular y reconstrucción del hecho
Una comisión de Gendarmería Nacional llegará este 13 de noviembre al lugar de la tragedia para realizar una inspección ocular y aportar datos para investigación.