Explosión por un caño de gas en Lanús dejó 20 heridos y cinco graves

El dramático episodio generó momentos de desesperación en la zona comercial y residencial. Helena, dueña de una fiambrería directamente afectada por el siniestro, relató los momentos previos al estallido: “Yo abro a la mañana y siento olor a gas. Voy atrás y se sentía un olor muy fuerte, que no se podía respirar. La otra empleada salió y les avisó a los de Metrogas. Nos dijeron que saliéramos, cortáramos la luz y cerráramos el negocio”, contó en diálogo con medios nacionales, confirmando además que su hijo resultó herido.