Una máquina rompió este mediodía un caño de gas en el cruce de las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea, en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, partido de Lanús, provocando una violenta explosión e incendio. El saldo preliminar es de al menos 20 personas heridas, de las cuales cinco se encuentran en estado grave, mientras varias dotaciones de bomberos trabajan intensamente en el lugar para controlar las llamas.
San Juan 8 > País > Lanús
Explosión por un caño de gas en Lanús dejó 20 heridos y cinco graves
Una máquina vial rompió una cañería en Remedios de Escalada y desató un incendio de gran magnitud. Hay cinco personas en estado delicado y los vecinos denuncian que habían alertado sobre el fuerte olor horas antes.