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Explosión por un caño de gas en Lanús dejó 20 heridos y cinco graves

Una máquina vial rompió una cañería en Remedios de Escalada y desató un incendio de gran magnitud. Hay cinco personas en estado delicado y los vecinos denuncian que habían alertado sobre el fuerte olor horas antes.

Una máquina rompió este mediodía un caño de gas en el cruce de las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea, en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, partido de Lanús, provocando una violenta explosión e incendio. El saldo preliminar es de al menos 20 personas heridas, de las cuales cinco se encuentran en estado grave, mientras varias dotaciones de bomberos trabajan intensamente en el lugar para controlar las llamas.

El dramático episodio generó momentos de desesperación en la zona comercial y residencial. Helena, dueña de una fiambrería directamente afectada por el siniestro, relató los momentos previos al estallido: “Yo abro a la mañana y siento olor a gas. Voy atrás y se sentía un olor muy fuerte, que no se podía respirar. La otra empleada salió y les avisó a los de Metrogas. Nos dijeron que saliéramos, cortáramos la luz y cerráramos el negocio”, contó en diálogo con medios nacionales, confirmando además que su hijo resultó herido.

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