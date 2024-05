Frenaron la obra de los Eco Domos de Ischigualasto: los motivos

A partir de esto es que pidieron a la Comisión que mande una delegación a la provincia para que vean la obra, dónde y cómo la están realizando, para poder obtener el informe y terminarla definitivamente. “Aún no hay fecha de cuándo será el estudio, pero esperamos que lo antes posible, porque estaba reprogramada la reactivación de la obra para los primeros días de julio y no queremos demorarlo. No vamos a avanzar si no tenemos el informe que necesitamos. Por eso tratamos de regularizar lo más pronto que se pueda esa situación”, expresó el ministro.

Detalles de los Eco Domos de Ischigualasto

Se trata de espacios de confort que acompañan el recorrido e imagen del Parque Provincial, en un entorno natural con vistosos paisajes.

La orientación donde estarán estas unidades busca preservar la tranquilidad y singularidad del visitante turista. Se han priorizado las vistas para el avistaje nocturno del cielo, destacando las mejores postales del paisaje natural durante el resto del día.

Cada Eco Domo contará con 50m2 de superficie aproximada, tendrá baño privado y un pequeño frigobar, estarán equipados para 4 o 6 pasajeros, con el mobiliario y confort de primer nivel, estacionamiento privado y la posibilidad de avistaje nocturno para astroturismo.