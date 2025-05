Francos y Caputo se reunieron con Orrego y otros gobernadores

Fueron dos reuniones en las oficinas de Francos "muy técnicas", en las que principalmente Caputo brindó detalles del plan que lanzó el Gobierno para que se vuelquen a la economía real los dólares de los ahorristas que están fuera del sistema.

Tras la cumbre, las provincias apuntaron que se trató de "un buen primer paso", aunque no hubo definiciones concretas.

La noticia de los encuentros surgió de la propia Casa Rosada en horas de la mañana. De acuerdo a fuentes oficiales, la idea de conversar directamente con los mandatarios nació como respuesta a las numerosas inquietudes que brotaban desde las jurisdicciones en relación al nuevo régimen implementado por el Gobierno.

A ambos lados del teléfono aseguraron que el acercamiento fue cordial y positivo, pero no definitorio. "Fue un primer paso, el compromiso es seguir dialogando, pero es el camino", indicaron a este medio de una gobernación. Otra fuente agregó: "Contaron sobre el plan del blanqueo, pero sin precisiones, porque no mostraron el plan de convenio". Previamente, habían advertido: "Venimos a escuchar y no a tomar determinaciones".