Forum 2025: todo listo para las rondas de inversiones y las charlas inspiracionales

Las Charlas Inspiracionales, que se desarrollarán este miércoles 19 de noviembre en el Centro de Convenciones, tendrán un operativo especial debido a la amplia convocatoria. Para garantizar el acceso, se habilitará también el foyer y los jardines, donde se dispondrán asientos, pantallas y sonido.

Quienes no puedan ingresar a la sala podrán seguir la actividad desde el foyer o desde los jardines, donde se montará un escenario, barras de tragos, livings, zonas de sombra y equipamiento audiovisual distribuido estratégicamente.

Los asistentes a sala recibirán un ecovaso y un voucher para intercambiar por una bebida durante el after de las charlas, un espacio pensado para seguir generando conexiones. También habrá venta de comidas y bebidas, con o sin alcohol, respetando las normativas etarias.

La entrada es gratuita, por orden de llegada, y aunque el registro previo no asegura lugar, agiliza el ingreso, por lo que recomiendan asistir con tiempo.

Por su parte, el Summit Argentina Impacta y las Rondas de Negocios e Inversiones, que tendrán lugar el 19 y 20 de noviembre en el Conte Grand, implicaron una intensa tarea logística y de protocolo. Estos encuentros convocarán a autoridades provinciales y nacionales, empresarios, emprendedores, traductores y medios de comunicación.

Además, se informa que el miércoles 19, entre las 9:00 y las 13:00, estará interrumpido el tránsito en la cuadra de calle San Luis, entre avenida España y Las Heras, debido al movimiento que generará el evento.