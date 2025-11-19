"
Forum 2025: todo listo para las rondas de inversiones y las charlas inspiracionales

El Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán y el Centro Cultural Conte Grand ya están acondicionados para recibir las Charlas Inspiracionales, el Summit Argentina Impacta y las Rondas de Negocios e Inversiones.

El Forum 2025 ya empieza a tomar forma y los espacios donde se desarrollarán sus actividades centrales están completamente preparados. Tanto el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán como el Centro Cultural Conte Grand fueron acondicionados para recibir las Charlas Inspiracionales, el Summit Argentina Impacta y las Rondas de Negocios e Inversiones.

En estos emblemáticos edificios de la provincia se realizaron trabajos de remodelación y pintura, mejoras en instalaciones, colocación de cartelería y optimización de la conectividad. Además, se llevaron adelante adecuaciones en materia de seguridad e higiene.

La logística también contempla puestos de contención y atención médica, presencia de ambulancias y un operativo coordinado entre la Policía de San Juan, Bomberos y el Ministerio de Salud, que trabajaron de manera conjunta para lograr un despliegue integral.

Las Charlas Inspiracionales, que se desarrollarán este miércoles 19 de noviembre en el Centro de Convenciones, tendrán un operativo especial debido a la amplia convocatoria. Para garantizar el acceso, se habilitará también el foyer y los jardines, donde se dispondrán asientos, pantallas y sonido.

Quienes no puedan ingresar a la sala podrán seguir la actividad desde el foyer o desde los jardines, donde se montará un escenario, barras de tragos, livings, zonas de sombra y equipamiento audiovisual distribuido estratégicamente.

Los asistentes a sala recibirán un ecovaso y un voucher para intercambiar por una bebida durante el after de las charlas, un espacio pensado para seguir generando conexiones. También habrá venta de comidas y bebidas, con o sin alcohol, respetando las normativas etarias.

La entrada es gratuita, por orden de llegada, y aunque el registro previo no asegura lugar, agiliza el ingreso, por lo que recomiendan asistir con tiempo.

Por su parte, el Summit Argentina Impacta y las Rondas de Negocios e Inversiones, que tendrán lugar el 19 y 20 de noviembre en el Conte Grand, implicaron una intensa tarea logística y de protocolo. Estos encuentros convocarán a autoridades provinciales y nacionales, empresarios, emprendedores, traductores y medios de comunicación.

Además, se informa que el miércoles 19, entre las 9:00 y las 13:00, estará interrumpido el tránsito en la cuadra de calle San Luis, entre avenida España y Las Heras, debido al movimiento que generará el evento.

