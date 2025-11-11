Más de 700 efectivos estarán afectados a la Fiesta Nacional del Sol

El operativo incluye presencia de unidades policiales en los principales corredores de acceso. Desde el Departamento de Operaciones se trabajará en la prevención, el ordenamiento del tránsito y la respuesta ante contingencias.

Para el público general estará habilitada Ruta Nacional N° 40, con salidas hacia calle 6 (sentido norte-sur) y bajada hacia calle 7 para el ingreso al predio. También se podrá acceder por calle General Acha hacia el estacionamiento del estadio, y desde calle Mendoza hacia el este por calles 6 y 7.

No habrá circulación vehicular en el lateral este de Ruta N° 40 entre calles 6 y 7, con el fin de facilitar el tránsito peatonal y el desplazamiento de los dispositivos de emergencia. Se recomienda asistir con anticipación y respetar las indicaciones del personal presente.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) acompañará el operativo mediante monitoreo permanente a través de las cámaras del CISEM 911, lo que permitirá una respuesta rápida y coordinada ante cualquier situación. De esta manera, se busca fortalecer la seguridad y brindar una experiencia ordenada y segura para todos los asistentes.