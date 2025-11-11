La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a través de la Policía de San Juan, dispondrá de 750 efectivos para el operativo de seguridad durante la Fiesta Nacional del Sol, que se desarrollará en el Estadio del Bicentenario. La medida contempla control de ingreso, circulación interna, asistencia al público y coordinación con organismos provinciales para garantizar el normal desarrollo del evento.
Más de 700 efectivos estarán afectados a la Fiesta Nacional del Sol
El operativo se dividirá en 3 zonas principales: el interior del Velódromo Vicente Chancay donde habrá 35 policías; el interior del Estadio del Bicentenario donde se desarrollarán los espectáculos principales donde se distribuirán 100 efectivos; y la Feria Temática (incluidos ingresos y boleterías).